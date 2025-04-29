Когда участники НМТ получат приглашение на тестирование

Участники основной сессии национального мультипредметного теста в 2025 году смогут загрузить приглашение для участия в тестировании уже вскоре. Успеть надо с 4 по 7 мая.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Приглашения будут в персональных кабинетах участников НМТ.

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Какие данные содержит приглашение на НМТ

Приглашение будет содержать информацию о дате и времени проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где участник будет проходить мультитест.

Для участников, которые будут участвовать в НМТ на территории Украины, начало тестирования укажут по киевскому времени.

Для поступающих, которые будут сдавать НМТ за рубежом, время укажут в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен экзаменационный центр.

В УЦОКО при этом отметили, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Не стоит ее разглашать другим.

Из соображений безопасности просим не разглашать адреса ТЭЦ, а также не передавать своих персональных данных посторонним лицам. Особую осторожность следует проявлять в отношении телеграмм-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают якобы "быстрый доступ" к информации об НМТ,

– сообщили в УЦОКО.

Также участникам рекомендуют заблаговременно ознакомиться с приглашением, чтобы спланировать день тестирования и проложить маршрут к месту проведения НМТ. Тех, кто опоздает, не допустят в экзаменационный центр независимо от причины.