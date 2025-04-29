Когда участники НМТ получат приглашение на тестирование
- Участники основной сессии НМТ в 2025 году могут загрузить приглашение на тестирование с 4 по 7 мая в своих персональных кабинетах.
- Приглашение будет содержать дату, время и адрес экзаменационного центра.
- Информация о месте является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
Участники основной сессии национального мультипредметного теста в 2025 году смогут загрузить приглашение для участия в тестировании уже вскоре. Успеть надо с 4 по 7 мая.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Приглашения будут в персональных кабинетах участников НМТ.
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Какие данные содержит приглашение на НМТ
Приглашение будет содержать информацию о дате и времени проведения тестирования, а также адрес временного экзаменационного центра, где участник будет проходить мультитест.
Для участников, которые будут участвовать в НМТ на территории Украины, начало тестирования укажут по киевскому времени.
Для поступающих, которые будут сдавать НМТ за рубежом, время укажут в соответствии с местным временем населенного пункта, где расположен экзаменационный центр.
В УЦОКО при этом отметили, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Не стоит ее разглашать другим.
Из соображений безопасности просим не разглашать адреса ТЭЦ, а также не передавать своих персональных данных посторонним лицам. Особую осторожность следует проявлять в отношении телеграмм-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают якобы "быстрый доступ" к информации об НМТ,
– сообщили в УЦОКО.
Также участникам рекомендуют заблаговременно ознакомиться с приглашением, чтобы спланировать день тестирования и проложить маршрут к месту проведения НМТ. Тех, кто опоздает, не допустят в экзаменационный центр независимо от причины.
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