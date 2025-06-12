"Детей доводят до слез": учитель рассказал, с какими вызовами сталкиваются участники НМТ

Учитель Руслан Цыганков решил сдать НМТ, чтобы продемонстрировать реалии, в которых проходят проверку знаний выпускники. К экзамену педагог не готовился, просто хотел взглянуть на процесс.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на рассказ учителя. День тестирования ему выпал на 9 июня, в ночь на которое в Киеве раздавалась затяжная воздушная тревога.

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Как Руслан Цыганков сдавал НМТ

Педагог говорит, что спал очень мало, едва не опоздал на экзамен, на который добирался, когда еще не объявили отбой.

Почему во время воздушной тревоги все равно дети должны доехать, хотя воздушная тревога? Они должны быть в укрытии. Но, если они не приедут, их просто не допустят к экзамену,

– отмечает Цыганков.

Пока учитель ехал на экзамен, объявили отбой. Экзамен сдавали в кабинете. Участников перед запуском в аудиторию проверяли, присутствовала полиция. При этом он не понимает, почему в Украине так строго относятся к академической добропорядочности учеников, которые сдают экзамены, а с депутатами – совсем другая история.

Была всю ночь тревога. Дети не выспавшиеся. Приходим – проверяет полиция, у всех стресс,

– говорит педагог.

Вскоре после начала экзамена снова прозвучала тревога. Все спустились в укрытие. Общаться между собой участникам запрещено.

В укрытии участники НМТ сидели около получаса. После тестирования продолжили тестирование. Учитель напомнил, что экзамен длится четыре часа. В пределах двух часов участники проходят проверку знаний по двум предметам.

Первая часть экзамена прошла нормально. Далее участники ушли на 20-минутный перерыв. Общаться нельзя было, телефоны не выдавали. Можно было просто ходить или сидеть.

Когда начался 3, 4-й час, уже было очень тяжело. Было очень жарко. Невыспавшаяся. Тогда какой-то ребенок вообще начал плакать. Но я не оглядывался, я просто услышал, что кто-то начинает плакать. Ей помогли. Это просто жесть. Детей доводят до слез,

– отметил Цыганков.

Руслан Цыганков рассказывает, как составлял НМТ-2025: видео

Он признался, что бессонная ночь "не прошла зря".

И во время уже четвертого часа я понимаю, что засыпаю. У меня уже нет ни энергии, ни силы, ни энтузиазма. Я просто смотрю на экран – и у меня все расплывается. Я не понимаю, что я читаю. У меня голова уже кипит. Я заснул,

– признался учитель.

Он добавил, что через некоторое время к нему подошел экзаменатор и спросил, все ли с ним хорошо.

Без подготовки мой средний балл – 150. И я, конечно, не очень доволен этим баллом. Но я не сильно и старался. Но дети из-за тревог, из-за невыспанности, из-за этого всего стресса, там еще полиция... Четыре часа вы пишете... За вами идет слежка... И это все проходит ребенок в 17 лет,

– удивляется Цыганков.

Он вспомнил, как сам сдавал ВНО. Но подчеркнул: тогда экзамен длился полтора часа и между экзаменами был определенный временной промежуток. А сейчас ученики в течение одного дня сдают четыре предмета. Поэтому организаторы, отмечает педагог, должны оптимизировать этот процесс.

Руслан Цыганков рассказывает, как сдавал НМТ-2025: видео

Ранее мы писали, может ли выпускник сдать НМТ в другой день, если не спал из-за обстрела.