В какой области больше всего участников НМТ набрали максимальные 200 баллов по одному предмету
- Львовщина стала лидером в Украине по количеству выпускников школ, получивших максимальные 200 баллов по одному предмету на НМТ-2025.
- Таких лиц оказалось в этом году 354.
Только трое поступающих в этом году могли похвастаться максимальными баллами по всем четырем предметам на НМТ-2025. Однако есть немало таких, которые получили 200 баллов хотя бы по одному предмету мультитеста.
Экс-заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказывал, что более 2 тысяч участников нынешнего национального мультитеста получили максимальные 200 баллов. В какой области больше всего отличников НМТ, расскажет 24 Канал.
Какая область стала лидером по количеству 200-бальников на НМТ?
Первой в Украине по количеству выпускников школ, которые во время УМТ получили максимальные 200 баллов по одному предмету, стала Львовщина, сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Таких эрудитов в регионе оказалось в этом году 354.
Еще здесь 39 участников мультитеста набрали максимальные баллы по двум предметам НМТ и 5 человек – максимальные баллы по трем предметам тестирования.
Самые умные участники НМТ также получили награды.
Сколько участников сдали НМТ-2025 на максимум?
- В 2025 году национальный мультитест сдавали 289 612 участников.
- Мультитест проходил в рамках двух сессий в мае – июле.
- Абсолютных отличников, то есть участников, которые все четыре теста сдали на 200 баллов, в этом году на всю страну – 3 (писали тест в Украине).
- Предметом-лидером, за который нынешние абитуриенты получили больше всего 200 баллов, оказалась математика.
- Процент тех, кто не сдал тест хотя бы по одному из обязательных предметов, – 14,1%. ️