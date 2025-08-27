Лише троє вступників цьогоріч могли похизуватися максимальними балами зі всіх чотирьох предметів на НМТ-2025. Однак є чимало таких, що отримали 200 балів хоча б з одного предмета мультитесту.

Ексзаступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповідав, що понад 2 тисячі учасників цьогорічного національного мультитесту отримали максимальні 200 балів. У якій області найбільше відмінників НМТ, розповість 24 Канал.

Яка область стала лідером за кількістю 200-бальників на НМТ?

Першою в Україні за кількістю випускників шкіл, які під час НМТ отримали максимальні 200 балів з одного предмета, стала Львівщина, повідомив у телеграм-каналі очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Таких ерудитів у регіоні виявилось цьогоріч 354.

Ще тут 39 учасників мультитесту набрали максимальні бали з двох предметів НМТ і 5 осіб – максимальні бали з трьох предметів тестування.

Найрозумніші учасники НМТ також отримали нагороди.

Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?