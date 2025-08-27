Укр Рус
Освіта Освіта в Україні В якій області найбільше учасників НМТ набрали максимальні 200 балів з одного предмета
27 серпня, 16:29
2

В якій області найбільше учасників НМТ набрали максимальні 200 балів з одного предмета

Марія Волошин
Основні тези
  • Львівщина стала лідером в Україні за кількістю випускників шкіл, які здобули максимальні 200 балів з одного предмета на НМТ-2025.
  • Таких осіб виявилось цьогоріч 354.

Лише троє вступників цьогоріч могли похизуватися максимальними балами зі всіх чотирьох предметів на НМТ-2025. Однак є чимало таких, що отримали 200 балів хоча б з одного предмета мультитесту.

Ексзаступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповідав, що понад 2 тисячі учасників цьогорічного національного мультитесту отримали максимальні 200 балів. У якій області найбільше відмінників НМТ, розповість 24 Канал

Дивіться також НМТ для частини вступників можуть скасувати: чому це ризиковано 

Яка область стала лідером за кількістю 200-бальників на НМТ?

Першою в Україні за кількістю випускників шкіл, які під час НМТ отримали максимальні 200 балів з одного предмета, стала Львівщина, повідомив у телеграм-каналі очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Таких ерудитів у регіоні виявилось цьогоріч 354.

Ще тут 39 учасників мультитесту набрали максимальні бали з двох предметів НМТ і 5 осіб – максимальні бали з трьох предметів тестування. 

Найрозумніші учасники НМТ також отримали нагороди. 

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Скільки учасників склали НМТ-2025 на максимум?

  • У 2025 році національний мультитест складали 289 612 учасників.
  • Мультитест відбувався у межах двох сесій у травні – липні.
  • Абсолютних відмінників, тобто учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (писали тест в Україні).
  • Предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів, виявилась математика.
  • Відсоток тих, хто не склав тест хоча б з одного з обов'язкових предметів, – 14,1%. ️