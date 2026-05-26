Что делать, если не удалось по уважительным причинам сдать НМТ
Участники, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии НМТ, смогут сдать тестирование. Такая опция будет доступна для них во время дополнительных сессий.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Как и кто может принять участие в дополнительной сессии?
Участники, которые не приняли участия в основных сессиях по уважительным причинам, должны в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования подать в региональный центр оценивания качества образования соответствующее заявление. При этом в тот, который их регистрировал.
Заявление должно быть о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий. Также не стоит забывать о документе, который подтвердит соответствующие факты и обстоятельства.
Если вам надо изменить место тестирования, можете указать в заявлении населенный пункт, где будет находиться во время экзамена.
Образец заявления (для участников в Украине).
Образец заявления (для участников за рубежом).
Участники, которые после ночи обстрелов и длительной воздушной тревоги понимают, что не могут прибыть на тестирование из-за плохого самочувствия или психоэмоционального состояния, также имеют право в течение трех рабочих дней подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий,
– акцентировали в Центре.
Решение о допуске будет принимать регламентная комиссия при региональном центре с учетом ситуации с безопасностью накануне тестирования.
Что известно об НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ происходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная продлится в течение 17 – 24 июля.
- Участники тестирования будут проходить проверку знаний по 4 предметам. Три будут обязательными и один – на выбор.