Не ожидал: еще один выпускник набрал максимальные 800 баллов на НМТ
В июне завершилась основная сессия национального мультитеста 2026 года. Максимальные 800 баллов смогли набрать лишь два участника.
Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук. Другой – ученик из Черниговской области Иван Прудько.
Что известно об Иване Прудько
Парень также сдал все четыре предмета НМТ-2026 на максимальные 200 баллов по каждому предмету. Он – выпускник Нежинского лицея городского совета при НГУ имени Николая Гоголя.
В комментарии Суспильному Прудко рассказал, что сдавал НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и географии. Говорит, что не ожидал такого результата.
Сначала не думал, что хоть что-то сдам на 200. Хотя и понимал, что сделал все возможное для этого. Все-таки большое влияние технических факторов и просто удачи,
– уточнил он.
Парень также признался, что готовился к тестам в основном самостоятельно, но также занимался с репетиторами.
Несмотря на то, что весь материал, включенный в программу НМТ, преподается в школах, без дополнительной подготовки сдавать тесты будет довольно сложно. Ведь, во-первых, все же присутствуют определенные расхождения с программой, во-вторых, материал, который изучается годами, все же требует повторения и систематизации,
– считает выпускник.
Насколько сложными были задания на НМТ
Иван также рассказал, насколько сложными были задания на НМТ.
Немного сложнее была география, но не столько из-за сложности самого предмета, сколько из-за некоторой устарелости программы по нему,
– говорит он.
И добавляет, что на НМТ выносят актуальные темы, которые сейчас постепенно внедряют в образовательную программу. Зато задания по математике, по его мнению, а также по опыту других, в этом году были сложнее.
Парень также признался, что планирует поступать в вуз. Пока что выбрал KSE (Киевскую школу экономики).
Ранее 24 Канал пообщался с руководителем Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.