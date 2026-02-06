Какие задания и темы будут на НМТ-2026 по украинской литературе

В этом году участники национального мультитеста будут проходить проверку знаний по четырем предметам. Три будут обязательными и один можно будет выбрать.

Среди выборочных предметов будет и украинская литература. Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Когда стартует регистрация на НМТ-2026

Какие задания и темы по украинской литературе повторить?

Содержание заданий по украинской литературе будет соответствовать программе ВНО по этому предмету.

Участникам НМТ стоит обратить внимание только на часть "Украинская литература". Она охватывает все темы, предусмотренные изучением в школьном курсе украинской литературы. А именно:

Устное народное творчество;

Древняя украинская литература;

Литература конца XVIII – начала XX века;

Литература XX века;

Произведения украинских писателей-эмигрантов;

Современный литературный процесс (конец XX – начало XXI века).

Каждый раздел программы по украинской литературе в соответствующем тесте будет представлен пропорционально.

Тест по украинской литературе будет насчитывать 30 заданий двух формс выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (25 заданий) и на установление соответствия ("логические пары") (5 заданий). Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия.

Итак, за выполнение заданий по украинской литературе можно будет получить от 0 до 45 баллов,

– информируют в УЦОКО.



Задания и темы по украинской литературе на НМТ-2026 / УЦОКО

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания) участники и участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно об НМТ в 2026 году?