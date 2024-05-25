Какие даты обязательно надо повторить перед сдачей НМТ по истории Украины
Источник:Osvita.ua
В 2024 году история Украины является обязательным предметом на УМТ. Поэтому все участники мультитеста будут выполнять задания по этому предметному блоку.
Во время экзамена по истории Украины будут проверять знания абитуриентов за хронологический период с XVI века и до современных событий. Задачи истории Украины обязательно предусматривают проверку знания важнейших дат и умения ориентироваться в хронологии событий.
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Какие даты по истории Украины повторить в НМТ
Участники тестирования должны знать предусмотренные программой ВНО даты событий и выполнять тестовые задания, требующие непосредственное указание определенной даты.
Также участники мультитеста должны устанавливать и группировать даты в соответствии с событиями, явлениями, процессами и сочетать даты и исторические факты с периодами и определять последовательность исторических событий, явлений, процессов.
В этом им накануне оценки знаний поможет хронологическая таблица – которая позволит эффективно подготовиться к тестированию по истории Украины. Она содержит все даты, необходимые для выполнения задач, а также краткие пояснения к ним.
Вторая половина XVI – конец XVIII века
Дата
Событие
1489
Первое упоминание о казаках в письменных источниках
1514
Битва у города Орша
1556
Основание князем Дмитрием Вишневецким на острове Малая Хортица первой известной Сечи
1556 - 1561
Создание Пересопницкого Евангелия
1529
Первый Литовский статут
1566
Второй Литовский статут (уравнение в правах боярства-шляхты с княжеско-магнатской аристократией; выборные суды; система уездных сеймиков)
1569
Люблинская уния. Образование Речи Посполитой (выборный король, общий сейм, единая денежная система, уравнены в правах польская и украинская шляхта; Литва сохраняла за собой право и суд, администрацию, войско, "русский язык")
1572
Реестровое казачество Сигизмунда Августа
1574
Издание книг Ивана Федорова "Апостол" и "Букварь" (первый печатный учебник для обучения грамоте)
1576
Открытие Острожской славяно-греко-латинской академии (ректор Г. Смотрицкий; преподаватели: И. Княгинецкий, Д. Наливайко, К. Лукарис и другие; среди воспитанников: М. Смотрицкий, П. Конашевич-Сагайдачный, И. Борецкий)
1577 - 1578
Поход И. Подковы на Молдову (казнен во Львове)
1578
Казацкая реформа Стефана Батория (600 человек реестровцев)
1581
Издание Острожской Библии И. Федорова
1582
Введение григорианского календаря (папа Григорий XIII)
1586
Образование первой братской (славяно-греко-латинской) школы в г. Львов
(Антиохийский патриарх Иоаким утвердил Устав Львовского Успенского братства, впоследствии оно получило право Ставропигии (подчинение Константинопольскому патриарху)
1588
Третий Литовский статут (крестьяне, прожившие более 10 лет у пана, становились крепостными)
1590
"Порядок относительно казаков и Украины" (в случае войны с Турцией количество реестровцев возрастает, запрет крестьянам идти на Запорожье)
1591
Выход произведения Л. Зизания "Адельфотес"
1591 - 1593
Восстание Криштофа Косинского (охват района Белой Церкви, Черкасс, Канева; поражение восставших от войск В.-К. Острожского под Пяткой)
1596
Брестская церковная уния; образование Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ)
1596
Восстание С. Наливайко (поражение от войск С. Жолкевского в Солоницкой битве близ Лубен; казнен в Варшаве)
1596
Выход произведения Л. Зизания "Грамматика словенская"
1615
Основание Киевского Богоявленского братства (вступление П. Конашевича-Сагайдачного с Кошем Запорожским)
1616
Получение казаками П. Конашевича-Сагайдачного г. Кафы (современная Феодосия) где располагался невольничий рынок
1617
Основание Луцкого Крестоздвиженского братства
1618
Поход казаков под предводительством П. Конашевича-Сагайдачного на Москву; подписание Деулинских соглашений; Речь Посполитая получила Чернигово-Северщину и Смоленщину
1620
Битва под Цецорой (поражение С. Жолкевского от Турции)
1620
Восстановление высшей православной церковной иерархии; рукоположение Феофаном на должность митрополита Иова Борецкого (по инициативе П. Конашевича-Сагайдачного)
1621
Хотинская война (участие войск гетмана П. Конашевича-Сагайдачного против Османской империи вместе с войсками С. Жолкевского; поражение Османа в войне)
1625
Куруковское соглашение (противостояние С. Конецпольского с войсками М. Жмайло вблизи г. Бар; создание 6 полков реестровцев)
1630
Восстание нереестровцев под предводительством Т. Федоровича (Трясила); бой под Переяславом, "Тарасова ночь"; подписание Переяславского соглашения (количество реестровцев - 8 тысяч казаков)
1631
Основание П. Могилой Лаврской школы
1632
"Пункты для успокоения русского народа"
1632
Образование Киево-Могилянской коллегии
1635
Захват и разрушение И. Сулимой крепости Кодак (построена французским инженером Г. Л. де Бопланом с целью не допускать казаков в походы на турок и татар)
1637 - 1638
Восстание под предводительством Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитрия Гуни
1637
Поражение восставших под Кумейками
1638
"Ординации Войска Запорожского реестрового.....", Жовнинская битва (восставших казаков возглавляли Я. Остряница, Д. Гуня, К. Скидай)
1638 - 1648
"Золотой покой"; зарождение недовольства украинцев польской властью
1646
Издание произведений: "Требник" П. Могилы, "Православное исповедание веры" И. Трофимовича
май 1648 года
Битва под Желтыми Водами
май 1648 года
Битва под Корсунем (разгром 20-тысячных войск М. Потоцкого)
сентябрь 1648 г.
Битва под Пилявцами; объявление "посполитого рушения" (шляхетского ополчения)
сентябрь 1648
Захват войсками М. Кривоноса Высокого Замка во Львове
декабрь 1648 г.
Торжественный въезд Б. Хмельницкого в Киев (Хмельницкого встречали иерусалимский патриарх Паисий и митрополит Сильвестр Косов)
февраль 1649
В Переяслав прибывает польское посольство, провозглашение гетманом программы развития Украинского государства
1649
Поход Литовский князя Я. Радзивилла через Беларусь на Киев (ему противостояли войска казацкого полковника М. Кричевского; бой под Лоевым; смерть полковника)
1649
Зборовская битва, Зборовский договор (под властью гетмана - Киевское, Брацлавское, Черниговское воеводства, количество реестровцев - 40 тысяч)
1651
Поход Я. Радзивилла на Киев; разграбление города
1651
Берестецкая битва, Белоцерковский договор (под властью гетмана - Киевщина, количество реестровцев - 20 тысяч; поляки возвращаются на свои земли)
1652
Батожская битва (месть за Берестечко)
1652-1709
Существование Чертомлицкой Сечи на р. Чертомлык
1652
Основание И. Дзиковским слободы Острогожск (выходцы из Острога)
1653
Поход Т. Хмельницкого на Молдову (помощь своему тестю); смерть Тимоша
1653
Битва под Жванцем, Каменецкий договор (договоренность поляков и татар о прекращении военных действий; Хмельницкий в переговорах участия не принимал)
1654
Переяславская рада, украинско-московский договор ("Мартовские статьи") (присяга гетмана и казаков на верность московскому царю Алексею; Конфедерация)
1654
Основание Харькова. Существование 5 полков на Слобожанщине
1655
Изгнание московско-украинскими войсками под командованием И. Золотаренко поляков из Беларуси
январь 1655
Охматовская битва; поход на Галичину; победа над польскими войсками С. Потоцкого под Городком
1656
Московско-польское Виленское перемирие (обещание Речи Посполитой предоставить корону русскому царю Алексею)
октябрь 1656 года
Образование союза Трансильвании и Украины против Польши (Швеция участвовала в переговорах)
1657
Поход Юрия II, Дердя Ракоци и войск Антона Ждановича на Польшу, взятие Варшавы; капитуляция трансильванского правителя; возвращение казаков в Украину. Смерть Б. Хмельницкого
1657
Корсунская рада (избрание И. Выговского гетманом)
1658
Гадячский договор (стороны договора: Польша, Литва, Великое княжество Русское)
1659
Конотопская битва; московско-украинская война
1659
Гетманство Ю. Хмельницкого; Чудновская кампания (граф В. Шереметьев)
1660
Слободищенское соглашение
1663
Фактическое разделение Украины на Правобережную (П. Тетеря) и Левобережную (И. Брюховецкий) (Черная рада в Нежине); отречение гетманства Ю. Хмельницким
1665
Поездка И. Брюховецкого в Москву; Московские статьи
1663 - 1664
Поход П. Тетери с поляками на Левобережье
1665 - 1676
П. Дорошенко - гетман Правобережья; создание "сердюков"
1667
Андрусовское перемирие между Московией и Польшей (без украинцев); юридическое разделение Украины
1668
П. Дорошенко - гетман обеих сторон Днепра
1669
Корсунское соглашение, признание Правобережной Гетманщиной протектората Османской империи
1669-1672
Д. Многогрешный - (наказной) гетман Левобережья; подписание Глуховских статей (27 пунктов); образование "компанейцев"
1672-1687
И. Самойлович - гетман Левобережья. Образование бунчукового общества, заключение Конотопских статей; застройка Троицкого собора Густынского монастыря под Прилуками; церкви Иоанна Предтечи
1672
Противостояние П. Дорошенко с Мохаммедом IV против М. Ханенко (его поддерживала Польша) на Брацлавщине, победа П. Дорошенко, поход на Галичину; подписание Бучацкого договора
1677-1678
Первый и второй чигиринские походы Турции
1678-1679
"Большой сгон" (насильственное переселение жителей с Правобережной Украины на Левобережную, организованное гетманом И. Самойловичем)
1681
Бахчисарайский мирный договор (стороны договора: Турция, Московия); средняя Киевщина 20 лет оставалась незаселенной
1686
"Вечный мир" между Московским царством и Речью Посполитой (Брацлавщина и южная Киевщина должны были быть нейтральными).
Подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату
1687
Первый Крымский поход В. Голицына (помощь И. Самойловича, которого обвинили в неудаче); цель - выход Московии к Черному морю, война с Крымским ханством
1687
Подписание Коломакских статей новоизбранным гетманом И. Мазепой
1689
Второй Крымский поход В. Голицына
1692
Волнения в Переяславском, Миргородском, Полтавском полках (переросло в восстание под предводительством П. Иваненко-Петрика)
1698-1712
П. Иваненко-Петрик - гетман так называемой Ханской Украины
1699
Карловицкий мир между Польшей и Турцией (Правобережная Украина, которой владели турки (в основе Подолье), перешла к Польше)
1702-1704
Восстание С. Палия. Переход И. Мазепы через Днепр, занятие Киевщины и Волыни, подавление восстания И. Палия
1704-1709
Объединение Правобережной и Левобережной Украины под властью И. Мазепы
1708
Украино-шведский союз, разрушение Батурина
1708-1722
Назначение И. Скоропадского гетманом (для надзора над гетманом назначался царский резидент А. Измайлов)
1709
Переход кошевого атамана Запорожской Сечи К. Гордиенко с войском на сторону И. Мазепы. Полтавская битва. Поражение шведов и И. Мазепы, бегство в Бендеры
1709
Разрушение московитскими войсками Чертомлицкой сечи, Полтавская битва
1710
Смерть И. Мазепы
1710
"Конституция..." Филиппа Орлика ("Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского": вступление и 16 статей). Избрание П. Орлика гетманом
1711
Поход П. Орлика вместе с татарами на Украину (дошли до Белой Церкви и вернулись обратно в Бендеры). Прутский поход Петра I
1711 - 1728
Существование Олешковской Сечи (на территории Крымского ханства)
1713
Ликвидация казачества на Правобережной Украине
1720
Указы Петра I: о реорганизации Генеральной военной канцелярии, о заключении административных документов на русском языке
1722 - 1727
Первая Малороссийская коллегия (состояла из 6 офицеров, которых возглавлял граф Вельяминов)
1722
Предоставление первому иерарху Киевской митрополии титула архиепископа Киевского и Малой России (назначать его должен был церковный Синод во главе с царем в Петербурге)
1727 - 1734
Д. Апостол - гетман; "Решительные пункты"; завершено составление свода "Права, по которым судится малороссийский народ"
1734
Основание Новой (Подпольненской) Сечи (кошевой атаман И. Белицкий, край разделен на 8 паланок (округов)
1734
Гайдамаччина. Восстание Верлана против Польши
1735
Сокращение правительством реестровцев; разделение казаков на зажиточных (выборных казаков), и обедневших (подпомощников)
1738 - 1759
Выступления отрядов А. Довбуша, В. Баюрака, И. Бойчука; выступление "опрышков"
1751
К. Разумовский - гетман
1752
Создание Новой Сербии в северо-восточной части Запорожья (с 1775 - г. Елисаветград, современный Кропивницкий); образование Славяносербии (современные Луганская, Кировоградская, часть Донецкой областей)
1760
Проведение судебной реформы на Гетманщине
1761
Преобразование Мотрининского монастыря в центр православного движения
1764
Окончательная ликвидация должности гетмана
1764 - 1782
Образование Второй Малороссийской коллегии (возглавлял П. Румянцев, который осуществил Генеральную опись Малороссии)
1767
Образование группы автономистов во главе с В. Капнистом (отстаивали автономию Гетманщины, выступали за восстановление казацкого войска)
1788
Образование Черноморского казачьего войска
1791
Миссия В. Капниста в Берлин, переговоры с канцлером Пруссии
1792
Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань, с 1860г. называется Кубанское казачье войско
1793
ІІ раздел Речи Посполитой (Правобережье переходит под контроль Российской империи)
1795
III раздел Речи Посполитой (Речь Посполитая прекратила свое существование, к России отходят земли западной Волыни)
Конец XVIII века - 1914 год
Дата
Событие
1798
Издание "Энеиды" И. Котляревского
1805
Открытие Харьковского университета (по инициативе В. Каразина)
1806 - 1812
Русско-турецкая война (закончилась Бухарестским мирным договором, к России отошла Бессарабия)
1810 - 1825
Движение опрышков на Прикарпатье (возглавлял М. Штолюк)
1812
Нападение Наполеона Бонапарта на Россию
1813 - 1830
Восстание (с перерывами) под руководством У. Кармелюка на Подолье
1816 - 1857
Образование военных поселений (из 25 округов военных поселений три сосредоточены на Харьковщине, Екатеринославщине, Херсонщине)
1816
Создание образовательного общества греко-католических священников (в Перемышле под патронатом епископа М. Левицкого помощник И. Могильницкий собрал группу священников и основал первое просветительское общество греко-католических священников)
1817
Объявление Одессы открытым городом (порто-франко)
1817
Восстание бугских казаков на Херсонщине
1817
Закрытие Киево-Могилянской академии. Открытие в Одессе Ришельевского лицея. Основание Львовского института Оссолинских
1818-1819
Образование в Полтаве масонской ложи "Любовь к истине" (членом ложи был И. Котляревский)
1818
Переезд М. Щепкина из Харькова в Полтавский театр (Полтавский театр прекратил свою работу 1821 год)
1819
Восстание военных поселенцев в Чугуеве
1820
Открытие гимназии Высших наук в Нежине
1821
Малороссийское общество (возглавлял В. Лукашевич); программный документ - "Катехизис автономиста"
1821
Образование Южного (П. Пестель, "Русская правда") и Северного общества (М. Муравьев, "Конституция") декабристов (офицерские организации (декабристы) ставили целью свергнуть самодержавие без чьей-либо помощи)
декабрь 1825 - январь 1826
Восстание Черниговского полка
1828 - 1829
Русско-турецкая война (переход Задунайской Сечи в пределы Российской империи, инициатор перехода - И. Гладкий)
1828
Ликвидация Задунайской Сечи
1830-1831
Польское освободительное восстание
1830-е - 1880-е
Промышленный переворот в Российской империи
1831
Ликвидация Магдебургского права на Левобережье
1831
"Холерные бунты" на Закарпатье
1832
Создание Азовского казачьего войска (просуществовало до 1866 г.)
1833-1837
Деятельность "Русской троицы" (М. Шашкевич, Я. Головацкий, И. Вагилевич)
1834
Открытие университета в Киеве (Университет святого Владимира, ректор М. Максимович)
1837
Издание "Русалки Днестровской" (в Будапеште стараниями Я. Головацкого)
1839
Ликвидация царской властью Греко-Католической Церкви на Правобережье
1840
Первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко (Петербург)
1844
Восстание под руководством Л. Кобылицы на Буковине
1841
Ликвидация судопроизводства по Литовскому статуту
1846
Издание "Истории Русов" (Москва)
1846 - 1847
Деятельность Кирилло-Мефодиевского братства (основатели: Н. Костомаров, Н. Гулак, В. Белозерский; программные документы: "Книга бытия украинского народа", "Устав братства св. Кирилла и Мефодия")
1848
Отмена барщины в Галичине
1848
Создание Главной Русской Рады. Издание первой украиноязычной газеты "Заря Галицкая"
1848
"Весна народов" (революционные события против самодержавия в европейских странах). Провозглашение конституции в Австрийской империи, открытие парламента. Деятельность издательства Галицко-русская матыця; открытие кафедры украинского языка и литературы во Львовском университете (возглавлял Я. Головацкий)
октябрь 1848
Собор русских ученых во Львове
1848 - 1850
Восстание под руководством Л. Кобылицы на Буковине
1848 - 1851
Деятельность Главного русского совета
1849
Славянский съезд в Праге (организации-участницы: Центральная рада народная, Главная русская рада, "Русский собор")
1853 - 1856
Крымская война
1854
Попытка поднять национально-освободительное восстание под руководством М. Чайковского (Садик-паша)
1855
Крестьянское движение "Киевская казаччина" (крестьяне составляли списки вольных казаков и отказывались от барщины)
1856
Крестьянское движение "В Таврию за свободой"
1859
Возникновение первой общины; открытие в Киеве первой в Российской империи воскресной школы
начало 1860-х
Деятельность "хлопоманов"
1860-е - 1890-е
Формирование в Украине Донецкого угольно-металлургического, Криворожского железорудного, Никопольского марганцевого промышленных центров; ускоренное развитие зернового и свеклосахарного производства
1860
Финансовая реформа; образование Государственного банка; развитие сети частных банков
1860
Начало громадовского движения в Украине; создание в Киеве Украинской общины
1861 - 1862
Издание в Петербурге первого украинского журнала "Основа"
19 февраля
1861
Царский манифест об отмене крепостного права в Российской империи (категория временнообязанных была отменена через 20 лет; отрезки/прирезки на Правобережье)
1863
Валуевский циркуляр (запрет печатания на украинском языке образовательных и религиозных изданий)
1863 - 1864
Польское национально-освободительное восстание (восстание против России, охватило и Правобережную Украину)
1863 - 1865
Строительство железной дороги Балта-Одесса
1864
Судебная реформа. Земская реформа. Образовательная реформа
1865
Цензурная реформа
1865
Открытие Новороссийского университета (Одесса)
1866
Получение свободы государственными крестьянами Российской империи
1868
Создание в г. Львове общества "Просвита"
начало 1870-х
Восстановление громадовского движения
1870-е
Деятельность в Украине "чайковцев"; "Киевская коммуна" (народники)
1870
Городская реформа (в городах образованы думы, которые возглавляют головы)
1873
Создание в г. Львове литературного общества имени Т. Шевченко (с 1892 г. - Научное общество имени Тараса Шевченко)
1873 - 1876
Деятельность Юго-Западного отдела Русского географического общества
1874
Военная реформа (продолжительность службы - 6 - 7 лет)
1874
Осуществление народниками массового "хождения в народ"
1875
Начало деятельности кружка "Южных бунтарей"
1875
Открытие Черновицкого университета
1876
Эмский указ (запрет украинского языка императором Александром II)
1877
Создание "Тайной дружины"; "Чигиринский заговор"
1878
Начало зарубежной деятельности М. Драгоманова; журнал "Громада"
1890
Создание Русско-украинской радикальной партии (РУРП)
1892-1893
Возникновение тайной студенческой организации "Братство тарасовцев"
1895
Издание книги Ю. Бачинского "Украина irredenta" (Украина порабощенная)
1897
Создание Всеобщей украинской организации
1898
Создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)
1899
Создание Украинской национально-демократической партии и Украинской социал-демократической партии
конец ХІХ - начало ХХ в.
Развертывание процесса монополизации Надднепрянской Украины
1900
Строительство Луганского паровозостроительного завода
1900-1903
Экономический кризис в украинских губерниях Российской империи
1900
Создание Радикальной украинской партии (РУП)
1900
Издание брошюры М. Михновского "Самостоятельная Украина"
1900
Создание первого кружка спортивно-физкультурной организации "Сечь"
1900
Избрание Андрея Шептицкого митрополитом Украинской Греко-Католической Церкви
1901-1902
Основание Украинской народной партии
1902
Массовая крестьянская забастовка в Западной Украине
1905-1907
Демократическая революция в Российской империи
9 января 1905 года
"Кровавое воскресенье"
1905
РУП переименована в Украинскую социал-демократическую рабочую партию (УСДРП). Объединение УДП и УРП в Украинскую демократически-радикальную партию (УДРП)
17 октября 1905 года
Манифест Николая II о гражданских свободах и создании I Государственной Думы
1905
Создание первых в Надднепрянской Украине обществ "Просвита" (Екатеринослав, Одесса)
1905
Выход первой украинской газеты "Хлебороб". Закон, который позволял издавать литературу на национальных языках, создавать культурно-образовательные национальные общества и открывать национальные театры
1906
Начало издания в Киеве ежедневной украинской газеты "Общественное мнение"
1906
Официальная отмена ограничений украинского языка, введенных Эмским указом
1906-1907
Деятельность украинской парламентской общины в I и II Государственных думах
1906
Указ, положивший начало Столыпинской аграрной реформе (завершена законами от июня 1910 г. и мая 1911 г.)
июнь 1907 г.
Третьеиюньский переворот, окончание революции.
Начало деятельности в Киеве Украинского научного общества (УНТ)
1907
Внедрение в Австро-Венгерской империи избирательного права для мужчин
1908
Создание Общества украинских поступовцев (ТУП)
1908 - 1913
Промышленный подъем Надднепрянской Украины
1910
Циркуляр Столыпина с запретом регистрировать любые чужеродные общества и издательства
1911
Дело "Бейлиса"
1911
Создание тайного кружка "Пласт". Расправа в Дрогобыче над избирателями в Австро-Венгерский парламент
1912
Создание военно-патриотического общества "Сечевые стрельцы"
1912
Первое в послереволюционный период массовое выступление украинцев (во время погребения М. Лысенко)
1913
Выступление Д. Донцова с программой политического отделения от России
1914
Протесты против запрета празднования в Киеве столетия со дня рождения Тараса Шевченко
1914 - 1939 годы
Дата
Событие
август 1914
Начало Первой мировой войны
август 1914
Создание Главной Украинской Рады. Формирование легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС). Создание Союза освобождения Украины (СВУ)
август-сентябрь 1914
Галицкая битва
сентябрь 1914
Российский оккупационный режим в Галичине; образование Галицко-Буковинского генерал-губернаторства
1915
Образование Всеобщей украинской рады (Вена)
1915
Бой за гору Маковка (42 легионера были убиты и 76 ранены)
1915
Контрнаступление австро-венгерских войск; освобождение Галичины. Горлицкая операция
1916
"Брусиловский прорыв"
сентябрь 1916
Бой УСС за гору Лысоня
1917
Февральская демократическая революция; свержение самодержавия; Временное правительство; советы рабочих и солдатских депутатов
март 1917
Образование Украинской Центральной Рады (УЦР)
апрель 1917
Всеукраинский Национальный Конгресс.
Легитимизация деятельности УЦР. Создание "Украинского клуба им. П. Полуботка" стараниями М.Михновского. Образование полка имени Хмельницкого
май 1917 г.
Первый Военный съезд. Образование Военного Генерального комитета (председателем избран С. Петлюру), делегация (во главе с В.Винниченко) к Временному правительству
июнь 1917
Первый Универсал УЦР (провозглашение автономии). Образование Генерального секретариата во главе с В. Винниченко
июль 1917
Второй Универсал УЦР.
Приезд в Киев И. Церетелли, А. Керенского, М. Терещенко. Компромисс с Временным правительством. Правительственный кризис в России, выступление большевиков; вооруженное выступление самостийников
август 1917
"Временная инструкция Генеральному Секретариату Временного правительства на Украине". Государственное совещание в Москве - корниловский мятеж
сентябрь 1917
Съезд народов России в Киеве
25 октября (7 ноября) 1917
Большевистский переворот в Петрограде. Нейтральная позиция УЦР
ноябрь 1917
Третий Универсал УЦР (провозглашение Украинской Народной Республики (УНР), социально-экономические вопросы)
декабрь 1917
Манифест Совета Народных Комиссаров (СНК) к украинскому народу с ультимативными требованиями к УЦР
декабрь 1917
Установление большевистской власти в Харькове. Съезд советов в Харькове. Создание Народного секретариата
декабрь 1917 года
Провозглашение Крымской народной республики
9(22) января 1918 года
Четвертый Универсал УЦР (провозглашение независимости Украинской Народной Республики)
январь 1918
Начало наступления красных войск на Киев. Бой под Крутами. Вступление войск М. Муравьева в Киев
январь (февраль) 1918
Брестский мирный договор между УНР и государствами Четверного союза
март 1918
Подписание Брест-Литовского мирного договора между РСФСР и Германией. Возвращение УЦР в Киев.
29 апреля 1918 года
Государственный переворот и приход к власти Павла Скоропадского.
Украинское государство (исполнительный орган власти - Совет министров)
август 1918
Образование Украинского национального союза (УНС) (председатель - В. Винниченко)
1 ноября 1918
Ноябрьский срыв во Львове
13 ноября 1918 г.
Провозглашение Западноукраинской народной Республики (ЗУНР).
Создание Государственного секретариата ЗУНР. Образование Украинской Галицкой армии (УГА)
1918 - 1919
Украинско-польская война
14 ноября 1918 г.
Образование Директории (председатель - В. Винниченко)
ноябрь 1918
Основание Украинской академии наук (УАН) (президент УАН - В. Вернадский)
декабрь 1918
Отречение власти П. Скоропадским; переход власти в руки Директории. Договоренности с советской Россией, Антантой, А. Деникиным, Н. Махно
22 января 1919 года
Провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР
февраль 1919
Вступление (второе) большевиков в Киев
1919-1922
Холодноярская республика
январь 1919
Утверждение официального названия советской Украины - Украинская Социалистическая Советская Республика. Переименование Временного рабоче-крестьянского правительства Украины в Совнарком (председатель - Х. Раковский)
1919
Парижская мирная конференция
апрель 1919
Создание Крымской Социалистической Советской Республики.
Декрет ВУЦИК о продовольственной диктатуре (политика "военного коммунизма")
июнь 1919
Чертковская офензива. Контрнаступление Украинской Галицкой армии под командованием А. Грекова
июль 1919
Переход войсками ЗУНР р. Збруч и объединение с войсками УНР; военные действия в Киеве
август 1919
"Киевская катастрофа". Установление Деникинского режима. "Белый террор". Разделение территории на три области: Украинскую, Харьковскую, Новороссийскую
август 1919 года
Образование Революционной повстанческой армии Украины (махновцев).
октябрь 1919
Переход советских войск в наступление (третий приход большевиков в Украину). Поражение войск Директории и УГА
декабрь 1919 - май 1920
Первый Зимний поход армии УНР (под руководством М. Емельяновича-Павленко)
декабрь 1919 - (апрель 1920)
Отступление деникинцев из Киева; приход советских войск.
Образование Всеукрревкома (во главе - Г. Петровский)
апрель 1920
Варшавское соглашение между Польшей и УНР (подписали Ю. Пилсудский, С. Петлюра)
май 1920
Вступление польской армии и войск УНР в Киев
июнь 1920
Контрнаступление советских войск. Наступление Западного фронта на Варшаву, Юго-западного - на Львов
август 1920
Образование Украинской военной организации
1920
Подписание Бессарабского протокола, признание странами Антанты вхождения Бессарабии в состав Румынии
октябрь-ноябрь 1920
Перемирие России и Польши (разрыв с УНР). Самостоятельные военные действия украинских войск; отступление с территории Украины под давлением Красной армии. Война большевиков (командующий М. Фрунзе) и махновцев против П. Врангеля. Штурм Перекопа; установление советской власти в Крыму. Разрыв советским командованием соглашения с махновцами
март 1921
Рижский мирный договор (стороны договора: Польша, РСФСР, УССР, БССР)
март 1921
Х съезд РКП(б) (провозглашение новой экономической политики (НЭП))
сентябрь 1921
Оставление махновцами Украины
ноябрь 1921
Второй Зимний поход армии УНР (под руководством Ю. Тютюнника)
1921
Основание Тайного университета во Львове
1921
Образование Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ)
1921 - 1923
Массовый голод в Украине
1922
Начало работы театра "Березиль" под руководством Л. Курбаса
декабрь 1922
Создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР) (УССР, РСФСР, БССР, Закавказская федерация (Азербайджан, Армения, Грузия)
1923
Провозглашение коренизации (украинизации)
1923
Признание странами Антанты вхождения Восточной Галиции в состав Польши, самороспуск правительства ЗУНР
1924
Введение двуязычных (утраквистических) школ в Восточной Галиции
1924
Татарбунарское восстание
1925
Принятие Конституции УССР
1925
Провозглашение курса на индустриализацию
1925
Образование Украинского национально-демократического объединения (УНДО)
1926
Государственный переворот в Польше; установление режима "санации"
1926 - 1928
Образование Свободной академии пролетарской литературы (ВАПЛИТЕ) (Н. Хвылевой, литературная дискуссия)
1927
Формирование Украинской национальной партии на Буковине
1928
Выступление М.Волобуева в журнале "Большевик Украины" со статьей "К проблеме украинской экономики"
1928
Судебный процесс по "Шахтинскому делу"
1928/29 - 1932
Первая пятилетка, переход СССР на плановую экономику
1929 - начало 1930
Ликвидация Украинской автокефальной православной церкви
1929
Начало насильственной коллективизации.
Форсированная индустриализация. Строительство Киевской киностудии
1929
Образование Организации украинских националистов (ОУН)
1930
Судебный процесс Союза освобождения Украины (СОУ)
1930
Постановление о всеобщем обязательном обучении
1930
Проведение польскими властями акции "пацификации" (Восточная Галичина)
1932
Закон об охране социалистической собственности ("закон о пяти колосках"). Введение внутреннего паспорта. Введение в действие Днепрогэса
1932 - 1933
Голодомор в Украине.
Самоубийство Н. Хвылевого, аресты писателей
1934
Перенос столицы УССР из Харькова в Киев
Создание Союза писателей Украины; ликвидация литературных объединений. Арест и расправа над украинскими кобзарями в Харькове
1934
Убийство членами ОУН Б. Перацкого
1935
Почин А. Стаханова из г. Кадиевки; начало социалистических соревнований
1936
Варшавский и Львовский судебные процессы над членами ОУН
1937
Принятие Конституции УССР (новая (Сталинская) Конституция УССР)
1937 - 1938
"Большой террор" ("Расстрелянное возрождение")
1938
Постановление об изучении русского языка в школах Украины с нерусским языком преподавания
1938
Убийство в Роттердаме руководителя ОУН Е. Коновальца
1938
Предоставление автономии Подкарпатской Руси в составе Чехо-Словакии
15 марта 1939 года
Провозглашение независимости Карпатской Украины
1939 год - начало ХХІ века
Дата
Событие
23 августа 1939 года
Советско-немецкий договор о ненападении и тайный протокол к нему ("пакт Молотова - Риббентропа")
1 сентября 1939 года
Начало Второй мировой войны; вторжение нацистских войск на территорию Польши
17 сентября 1939 года
Вторжение Красной армии на территорию Западной Украины
28 сентября 1939 года
Договор о разграничении зоны немецкой и советской оккупации по линии Керзона (Закерзонье: Холмщина, Надсяння, Лемковщина, Подляшье)
27 октября 1939 года
Проведение правительством СССР Народного Собрания во Львове; провозглашение советской власти в Западной Украине
1 ноября 1939
Решение Верховного Совета СССР "удовлетворить просьбу" населения Западной Украины
1939
Раскол организации ОУН после убийства в Роттердаме Е. Коновальца на ОУН(б) (за С. Бандеру) и ОУН(м) (за А. Мельника)
июнь 1940
Вторжение Красной Армии на территорию Бессарабии и Северной Буковины
22 июня 1941 года
Нападение Германии на СССР
23 - 29 июня 1941 года
Танковая битва в начале войны на линии Луцк - Ровно - Броды
30 июня 1941 года
Провозглашение Акта восстановления Украинского Государства
лето 1941
Создание Тарасом Бульбой-Боровцом отрядов "Полесской сечи"
сентябрь 1941
Захват Киева
сентябрь 1941
Начало расстрелов в Бабьем Яру (в феврале 1942 г. расстреляна украинская писательница, член ОУН Елена Телига, автор альманаха "Литавры")
ноябрь 1941
Принятие Гитлером решения об искусственном создании голода
июнь 1942
Создание Украинского штаба партизанского движения (УШПД) во главе с Т. Строкачем.
июль 1942 - февраль 1943
Сталинградская битва (после нее началось освобождение территории СССР от нацистов). Приказ о "заградительных отрядах"
14 октября 1942 года
Создание Украинской Повстанческой Армии (УПА)
декабрь 1942
Начало изгнания немецких войск и их союзников из Украины
весна 1943
Создание усилиями мельниковцев и В. Кубийовича (возглавлял единственный легальный Украинский центральный комитет) дивизии СС "Галичина"
1943
Трансформация "Полесской Сечи" в Украинскую Народную Революционную армию
1943
Рейд отряда С. Ковпака "От Путивля до Карпат" с целью ликвидации нефтяного бассейна Дрогобыч - Борислав
июль - сентябрь 1943 г.
Битва на Курской дуге (крупнейшая танковая битва во времена ІІ мировой войны).
1943
Освобождение из заключения по ходатайству Н. Бажана и А. Довженко некоторых украинских писателей (среди них - Остап Вишня)
лето 1943
Завершение А. Довженко киноповести "Украина в огне" (произведение было подвергнуто жестокой критике)
1943
Тегеранская конференция
6 ноября 1943 года
Изгнание немецких оккупантов из Киева
январь-февраль 1944 года
Корсунь-Шевченковская наступательная операция
начало 1944 года
Создание во Львовской области Украинского главного освободительного совета (УГВР) во главе с К. Осьмаком
май 1944
Депортация крымскотатарского народа из Крыма
июнь 1944 года
Бой дивизии СС "Галичина" против советских войск (дивизию бросили в бой и разбили под Бродами)
1944
Смерть митрополита Андрея Шептицкого; новый руководитель Украинской Греко-Католической Церкви - Иосиф Слепой
1944
Образование в УССР министерства иностранных дел (Д. Мануильский) и министерства обороны (В. Герасименко)
28 октября 1944 года
Завершение изгнания немецких войск и их союзников из Украины
февраль 1945 года
Ялтинская конференция
апрель 1945 года
Украина - соучредитель Организации Объединенных Наций (ООН)
9 мая 1945 года
День победы над нацизмом во Второй мировой войне
июль-август 1945 года
Потсдамская конференция
2 сентября 1945 года
Завершение Второй мировой войны
1945
Вхождение Закарпатья в состав УССР
1945
Издание "Очерка истории украинской литературы"
1946
Постановление ЦК КП(б)У об искажениях и ошибках в освещении истории украинской литературы
март 1946
Ликвидация УГКЦ
февраль 1947
Признание Румынией принадлежности Северной Буковины к УССР
1946 - 1947
Массовый голод в Украине
апрель - июль 1947 года
Проведение польскими властями операции "Висла"
1947
"Ждановщина"
1947
Отмена системы продовольственных карточек; денежная реформа
октябрь 1947 года
Операция "Запад"
1948
Принятие закона "О выселении лиц, уклонявшихся от трудовой деятельности"
1948
Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (критика генетики, лисенковщина)
1948
Запуск газопровода Дашава - Киев
март 1950
Уничтожение войсками НКВД командира УПА Романа Шухевича
1951
Установление западной границы УССР
1953-1954
Восстание политических заключенных в сталинских лагерях. Ликвидация ГУТАБа
июнь 1953 года
Избрание на должность первого секретаря ЦК КПУ А. Кириченко
ноябрь 1953
Введение в эксплуатацию первого в СССР цельносварного моста через Днепр (по проекту Е. Патона)
февраль 1954
Начало освоения целинных и залежных земель Казахстана, Алтая и Сибири
февраль 1954
Вхождение Крымской области в состав УССР
февраль 1956
ХХ съезд КРПС, осуждение культа личности
1957
Реформа управления экономикой - создание совнархозов
1957
Запуск первого искусственного спутника Земли
декабрь 1958
Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР"
1959
Образование Украинского рабоче-крестьянского союза
1959
Образование Клуба творческой молодежи "Современник" г. Киев
1961
Суд во Львове над членами диссидентской организации - Украинского рабоче-крестьянского союза (Л. Лукьяненко, Г. Кандыба и др.)
1961
Полет первого космонавта в космос (Ю. Гагарин)
октябрь 1961
ХХІІ съезд КПСС (принятие новой программы КПСС)
1961
Денежная реформа
1962
Учреждение Шевченковской премии по литературе и культуре
июль 1963
Устранение с должности первого секретаря ЦК КПУ М. Подгорного; назначение на эту должность П. Шелеста
октябрь 1964
Устранение с должности первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева; избрание Л. Брежнева
сентябрь - декабрь 1965
Подготовка И. Дзюбой работы "Интернационализм или русификация?"
1965
Первая волна массовых задержаний деятелей антирежимного движения
1966-1970
VIIІ пятилетка ("Золотая пятилетка")
апрель 1967
Подготовка В. Черноволом сборника материалов "Лихо с ума" об арестах в Украине
январь 1968
Публикация романа А. Гончара "Собор"
март 1968
Протест 139 деятелей культуры Украины против арестов и притеснений украинской культуры
апрель 1968
Обнародование "Письма творческой молодежи Днепропетровска" (И. Сокульский)
1970-1972
Издание "самиздатского" журнала "Украинский вестник"
1972
Вторая волна массовых задержаний деятелей антирежимного движения
май 1972
Устранение с должности первого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста; избрание на эту должность В. Щербицкого
сентябрь 1972
Переход к общему среднему образованию
1976
Образование Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений (УГГ)
октябрь 1977
Принятие новой Конституции СССР
апрель 1978 года
Принятие новой Конституции УССР
май 1982 года
Принятие Продовольственной программы СССР
март 1985 года
Избрание М. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС
апрель 1985
Начало "Перестройки"
май 1985 года
Постановление ЦК КПСС о преодолении пьянства и алкоголизма
4 сентября 1985 года
Смерть В. Стуса в лагере Мордовии
апрель 1986
Постановление ЦК КПСС об ускорении решения жилищной проблемы в СССР
26 апреля 1986 года
Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС)
май 1986 года
Постановление ЦК КПСС о борьбе с нетрудовыми доходами
ноябрь 1986
Закон "Об индивидуальной трудовой деятельности"
начало 1988
Преобразование Украинской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в Украинский Хельсинский союз
февраль 1989
Учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко
май 1989 года
Учредительная конференция общества "Мемориал"
июль 1989
Забастовка шахтеров Украины
сентябрь 1989
Создание Народного движения Украины за перестройку
сентябрь 1989 года
Устранение с должности первого секретаря ЦК КПУ В. Щербицкого; избрание на эту должность В. Ивашко
октябрь 1989
Закон УССР "О языках в Украинской ССР"
1990
Возрождение общин Украинской Греко-Католической Церкви. Создание Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Первый собор Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ)
март 1990
Проведение первых альтернативных выборов в Верховную Раду УССР
май 1990
Начало работы Верховной Рады как постоянно действующего парламента Украины
июнь 1990
Переход Демократического блока в Верховной Раде УССР к конструктивной оппозиции, образование Народной Рады
16 июля 1990 года
Принятие Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете Украины
июль 1990
Отставка В. Ивашко; избрание председателем Верховного Совета УССР Л. Кравчука
август 1990
Закон УССР об экономической самостоятельности республики
октябрь 1990
"Революция на граните"
ноябрь 1990
Регистрация Украинской республиканской партии (оппозиционная к КПСС)
1990
Введение продажи товаров по карточкам потребителя с купонами
февраль 1991
Принятие Верховной Радой постановления о восстановлении автономии Крыма
июнь 1991
Создание Меджлиса крымскотатарского народа
19 - 21 августа 1991 года
Попытка антиконституционного переворота в СССР (ГКЧП)
24 августа 1991 года
Принятие Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины
30 августа 1991 года
Принятие Указа Президиума Верховной Рады Украины "О запрете деятельности Компартии Украины"
1 декабря 1991 года
Проведение Всеукраинского референдума и выборов Президента Украины
6 декабря 1991 года
Начало Вооруженных Сил Украины
1992
Вступление Украины в Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 г. - ОБСЕ)
июль 1994
Избрание Леонида Кучмы Президентом Украины
1995
Избрание Украины членом Совета Европы
28 июня 1996 г.
Принятие Конституции Украины
сентябрь 1996
Введение денежной национальной единицы - гривны
октябрь - декабрь 2004
"Оранжевая революция". Избрание Президентом Украины Виктора Ющенко
2008
Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО)
январь 2010
Избрание Президентом Украины В. Януковича
ноябрь 2013 - февраль 2014
"Революция Достоинства". Свержение авторитарного режима
18 марта 2014 года
Оккупация Крыма. Включение Крыма по инициативе В. Путина в состав Российской Федерации
14 апреля 2014 года
Начало антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины
июнь 2014 года
Избрание Президентом Украины П. Порошенко
2014
Подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС)
сентябрь 2014; февраль 2015
Минские договоренности
январь 2019
Вручение Патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной Церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.