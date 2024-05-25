Какие даты обязательно надо повторить перед сдачей НМТ по истории Украины

В 2024 году история Украины является обязательным предметом на УМТ. Поэтому все участники мультитеста будут выполнять задания по этому предметному блоку.

Во время экзамена по истории Украины будут проверять знания абитуриентов за хронологический период с XVI века и до современных событий. Задачи истории Украины обязательно предусматривают проверку знания важнейших дат и умения ориентироваться в хронологии событий.

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Какие даты по истории Украины повторить в НМТ

Участники тестирования должны знать предусмотренные программой ВНО даты событий и выполнять тестовые задания, требующие непосредственное указание определенной даты.

Также участники мультитеста должны устанавливать и группировать даты в соответствии с событиями, явлениями, процессами и сочетать даты и исторические факты с периодами и определять последовательность исторических событий, явлений, процессов.

В этом им накануне оценки знаний поможет хронологическая таблица – которая позволит эффективно подготовиться к тестированию по истории Украины. Она содержит все даты, необходимые для выполнения задач, а также краткие пояснения к ним.

Вторая половина XVI – конец XVIII века

Дата

Событие

1489

Первое упоминание о казаках в письменных источниках

1514

Битва у города Орша

1556

Основание князем Дмитрием Вишневецким на острове Малая Хортица первой известной Сечи

1556 - 1561

Создание Пересопницкого Евангелия

1529

Первый Литовский статут

1566

Второй Литовский статут (уравнение в правах боярства-шляхты с княжеско-магнатской аристократией; выборные суды; система уездных сеймиков)

1569

Люблинская уния. Образование Речи Посполитой (выборный король, общий сейм, единая денежная система, уравнены в правах польская и украинская шляхта; Литва сохраняла за собой право и суд, администрацию, войско, "русский язык")

1572

Реестровое казачество Сигизмунда Августа

1574

Издание книг Ивана Федорова "Апостол" и "Букварь" (первый печатный учебник для обучения грамоте)

1576

Открытие Острожской славяно-греко-латинской академии (ректор Г. Смотрицкий; преподаватели: И. Княгинецкий, Д. Наливайко, К. Лукарис и другие; среди воспитанников: М. Смотрицкий, П. Конашевич-Сагайдачный, И. Борецкий)

1577 - 1578

Поход И. Подковы на Молдову (казнен во Львове)

1578

Казацкая реформа Стефана Батория (600 человек реестровцев)

1581

Издание Острожской Библии И. Федорова

1582

Введение григорианского календаря (папа Григорий XIII)

1586

Образование первой братской (славяно-греко-латинской) школы в г. Львов

(Антиохийский патриарх Иоаким утвердил Устав Львовского Успенского братства, впоследствии оно получило право Ставропигии (подчинение Константинопольскому патриарху)

1588

Третий Литовский статут (крестьяне, прожившие более 10 лет у пана, становились крепостными)

1590

"Порядок относительно казаков и Украины" (в случае войны с Турцией количество реестровцев возрастает, запрет крестьянам идти на Запорожье)

1591

Выход произведения Л. Зизания "Адельфотес"

1591 - 1593

Восстание Криштофа Косинского (охват района Белой Церкви, Черкасс, Канева; поражение восставших от войск В.-К. Острожского под Пяткой)

1596

Брестская церковная уния; образование Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ)

1596

Восстание С. Наливайко (поражение от войск С. Жолкевского в Солоницкой битве близ Лубен; казнен в Варшаве)

1596

Выход произведения Л. Зизания "Грамматика словенская"

1615

Основание Киевского Богоявленского братства (вступление П. Конашевича-Сагайдачного с Кошем Запорожским)

1616

Получение казаками П. Конашевича-Сагайдачного г. Кафы (современная Феодосия) где располагался невольничий рынок

1617

Основание Луцкого Крестоздвиженского братства

1618

Поход казаков под предводительством П. Конашевича-Сагайдачного на Москву; подписание Деулинских соглашений; Речь Посполитая получила Чернигово-Северщину и Смоленщину

1620

Битва под Цецорой (поражение С. Жолкевского от Турции)

1620

Восстановление высшей православной церковной иерархии; рукоположение Феофаном на должность митрополита Иова Борецкого (по инициативе П. Конашевича-Сагайдачного)

1621

Хотинская война (участие войск гетмана П. Конашевича-Сагайдачного против Османской империи вместе с войсками С. Жолкевского; поражение Османа в войне)

1625

Куруковское соглашение (противостояние С. Конецпольского с войсками М. Жмайло вблизи г. Бар; создание 6 полков реестровцев)

1630

Восстание нереестровцев под предводительством Т. Федоровича (Трясила); бой под Переяславом, "Тарасова ночь"; подписание Переяславского соглашения (количество реестровцев - 8 тысяч казаков)

1631

Основание П. Могилой Лаврской школы

1632

"Пункты для успокоения русского народа"

1632

Образование Киево-Могилянской коллегии

1635

Захват и разрушение И. Сулимой крепости Кодак (построена французским инженером Г. Л. де Бопланом с целью не допускать казаков в походы на турок и татар)

1637 - 1638

Восстание под предводительством Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитрия Гуни

1637

Поражение восставших под Кумейками

1638

"Ординации Войска Запорожского реестрового.....", Жовнинская битва (восставших казаков возглавляли Я. Остряница, Д. Гуня, К. Скидай)

1638 - 1648

"Золотой покой"; зарождение недовольства украинцев польской властью

1646

Издание произведений: "Требник" П. Могилы, "Православное исповедание веры" И. Трофимовича

май 1648 года

Битва под Желтыми Водами

май 1648 года

Битва под Корсунем (разгром 20-тысячных войск М. Потоцкого)

сентябрь 1648 г.

Битва под Пилявцами; объявление "посполитого рушения" (шляхетского ополчения)

сентябрь 1648

Захват войсками М. Кривоноса Высокого Замка во Львове

декабрь 1648 г.

Торжественный въезд Б. Хмельницкого в Киев (Хмельницкого встречали иерусалимский патриарх Паисий и митрополит Сильвестр Косов)

февраль 1649

В Переяслав прибывает польское посольство, провозглашение гетманом программы развития Украинского государства

1649

Поход Литовский князя Я. Радзивилла через Беларусь на Киев (ему противостояли войска казацкого полковника М. Кричевского; бой под Лоевым; смерть полковника)

1649

Зборовская битва, Зборовский договор (под властью гетмана - Киевское, Брацлавское, Черниговское воеводства, количество реестровцев - 40 тысяч)

1651

Поход Я. Радзивилла на Киев; разграбление города

1651

Берестецкая битва, Белоцерковский договор (под властью гетмана - Киевщина, количество реестровцев - 20 тысяч; поляки возвращаются на свои земли)

1652

Батожская битва (месть за Берестечко)

1652-1709

Существование Чертомлицкой Сечи на р. Чертомлык

1652

Основание И. Дзиковским слободы Острогожск (выходцы из Острога)

1653

Поход Т. Хмельницкого на Молдову (помощь своему тестю); смерть Тимоша

1653

Битва под Жванцем, Каменецкий договор (договоренность поляков и татар о прекращении военных действий; Хмельницкий в переговорах участия не принимал)



1654

Переяславская рада, украинско-московский договор ("Мартовские статьи") (присяга гетмана и казаков на верность московскому царю Алексею; Конфедерация)

1654

Основание Харькова. Существование 5 полков на Слобожанщине

1655

Изгнание московско-украинскими войсками под командованием И. Золотаренко поляков из Беларуси

январь 1655

Охматовская битва; поход на Галичину; победа над польскими войсками С. Потоцкого под Городком

1656

Московско-польское Виленское перемирие (обещание Речи Посполитой предоставить корону русскому царю Алексею)

октябрь 1656 года

Образование союза Трансильвании и Украины против Польши (Швеция участвовала в переговорах)

1657

Поход Юрия II, Дердя Ракоци и войск Антона Ждановича на Польшу, взятие Варшавы; капитуляция трансильванского правителя; возвращение казаков в Украину. Смерть Б. Хмельницкого

1657

Корсунская рада (избрание И. Выговского гетманом)

1658

Гадячский договор (стороны договора: Польша, Литва, Великое княжество Русское)

1659

Конотопская битва; московско-украинская война

1659

Гетманство Ю. Хмельницкого; Чудновская кампания (граф В. Шереметьев)

1660

Слободищенское соглашение

1663

Фактическое разделение Украины на Правобережную (П. Тетеря) и Левобережную (И. Брюховецкий) (Черная рада в Нежине); отречение гетманства Ю. Хмельницким

1665

Поездка И. Брюховецкого в Москву; Московские статьи

1663 - 1664

Поход П. Тетери с поляками на Левобережье

1665 - 1676

П. Дорошенко - гетман Правобережья; создание "сердюков"

1667

Андрусовское перемирие между Московией и Польшей (без украинцев); юридическое разделение Украины

1668

П. Дорошенко - гетман обеих сторон Днепра

1669

Корсунское соглашение, признание Правобережной Гетманщиной протектората Османской империи

1669-1672

Д. Многогрешный - (наказной) гетман Левобережья; подписание Глуховских статей (27 пунктов); образование "компанейцев"

1672-1687

И. Самойлович - гетман Левобережья. Образование бунчукового общества, заключение Конотопских статей; застройка Троицкого собора Густынского монастыря под Прилуками; церкви Иоанна Предтечи

1672

Противостояние П. Дорошенко с Мохаммедом IV против М. Ханенко (его поддерживала Польша) на Брацлавщине, победа П. Дорошенко, поход на Галичину; подписание Бучацкого договора

1677-1678

Первый и второй чигиринские походы Турции

1678-1679

"Большой сгон" (насильственное переселение жителей с Правобережной Украины на Левобережную, организованное гетманом И. Самойловичем)

1681

Бахчисарайский мирный договор (стороны договора: Турция, Московия); средняя Киевщина 20 лет оставалась незаселенной

1686

"Вечный мир" между Московским царством и Речью Посполитой (Брацлавщина и южная Киевщина должны были быть нейтральными).

Подчинение Киевской митрополии Московскому патриархату

1687

Первый Крымский поход В. Голицына (помощь И. Самойловича, которого обвинили в неудаче); цель - выход Московии к Черному морю, война с Крымским ханством

1687

Подписание Коломакских статей новоизбранным гетманом И. Мазепой

1689

Второй Крымский поход В. Голицына

1692

Волнения в Переяславском, Миргородском, Полтавском полках (переросло в восстание под предводительством П. Иваненко-Петрика)

1698-1712

П. Иваненко-Петрик - гетман так называемой Ханской Украины

1699

Карловицкий мир между Польшей и Турцией (Правобережная Украина, которой владели турки (в основе Подолье), перешла к Польше)

1702-1704

Восстание С. Палия. Переход И. Мазепы через Днепр, занятие Киевщины и Волыни, подавление восстания И. Палия

1704-1709

Объединение Правобережной и Левобережной Украины под властью И. Мазепы

1708

Украино-шведский союз, разрушение Батурина

1708-1722

Назначение И. Скоропадского гетманом (для надзора над гетманом назначался царский резидент А. Измайлов)

1709

Переход кошевого атамана Запорожской Сечи К. Гордиенко с войском на сторону И. Мазепы. Полтавская битва. Поражение шведов и И. Мазепы, бегство в Бендеры

1709

Разрушение московитскими войсками Чертомлицкой сечи, Полтавская битва

1710

Смерть И. Мазепы

1710

"Конституция..." Филиппа Орлика ("Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского": вступление и 16 статей). Избрание П. Орлика гетманом

1711

Поход П. Орлика вместе с татарами на Украину (дошли до Белой Церкви и вернулись обратно в Бендеры). Прутский поход Петра I

1711 - 1728

Существование Олешковской Сечи (на территории Крымского ханства)

1713

Ликвидация казачества на Правобережной Украине

1720

Указы Петра I: о реорганизации Генеральной военной канцелярии, о заключении административных документов на русском языке

1722 - 1727

Первая Малороссийская коллегия (состояла из 6 офицеров, которых возглавлял граф Вельяминов)

1722

Предоставление первому иерарху Киевской митрополии титула архиепископа Киевского и Малой России (назначать его должен был церковный Синод во главе с царем в Петербурге)

1727 - 1734

Д. Апостол - гетман; "Решительные пункты"; завершено составление свода "Права, по которым судится малороссийский народ"

1734

Основание Новой (Подпольненской) Сечи (кошевой атаман И. Белицкий, край разделен на 8 паланок (округов)

1734

Гайдамаччина. Восстание Верлана против Польши

1735

Сокращение правительством реестровцев; разделение казаков на зажиточных (выборных казаков), и обедневших (подпомощников)

1738 - 1759

Выступления отрядов А. Довбуша, В. Баюрака, И. Бойчука; выступление "опрышков"

1751

К. Разумовский - гетман

1752

Создание Новой Сербии в северо-восточной части Запорожья (с 1775 - г. Елисаветград, современный Кропивницкий); образование Славяносербии (современные Луганская, Кировоградская, часть Донецкой областей)

1760

Проведение судебной реформы на Гетманщине

1761

Преобразование Мотрининского монастыря в центр православного движения

1764

Окончательная ликвидация должности гетмана

1764 - 1782

Образование Второй Малороссийской коллегии (возглавлял П. Румянцев, который осуществил Генеральную опись Малороссии)

1767

Образование группы автономистов во главе с В. Капнистом (отстаивали автономию Гетманщины, выступали за восстановление казацкого войска)

1788

Образование Черноморского казачьего войска

1791

Миссия В. Капниста в Берлин, переговоры с канцлером Пруссии

1792

Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань, с 1860г. называется Кубанское казачье войско

1793

ІІ раздел Речи Посполитой (Правобережье переходит под контроль Российской империи)

1795

III раздел Речи Посполитой (Речь Посполитая прекратила свое существование, к России отходят земли западной Волыни)

Конец XVIII века - 1914 год

Дата

Событие

1798

Издание "Энеиды" И. Котляревского

1805

Открытие Харьковского университета (по инициативе В. Каразина)

1806 - 1812

Русско-турецкая война (закончилась Бухарестским мирным договором, к России отошла Бессарабия)

1810 - 1825

Движение опрышков на Прикарпатье (возглавлял М. Штолюк)

1812

Нападение Наполеона Бонапарта на Россию

1813 - 1830

Восстание (с перерывами) под руководством У. Кармелюка на Подолье

1816 - 1857

Образование военных поселений (из 25 округов военных поселений три сосредоточены на Харьковщине, Екатеринославщине, Херсонщине)

1816

Создание образовательного общества греко-католических священников (в Перемышле под патронатом епископа М. Левицкого помощник И. Могильницкий собрал группу священников и основал первое просветительское общество греко-католических священников)

1817

Объявление Одессы открытым городом (порто-франко)

1817

Восстание бугских казаков на Херсонщине

1817

Закрытие Киево-Могилянской академии. Открытие в Одессе Ришельевского лицея. Основание Львовского института Оссолинских

1818-1819

Образование в Полтаве масонской ложи "Любовь к истине" (членом ложи был И. Котляревский)

1818

Переезд М. Щепкина из Харькова в Полтавский театр (Полтавский театр прекратил свою работу 1821 год)

1819

Восстание военных поселенцев в Чугуеве

1820

Открытие гимназии Высших наук в Нежине

1821

Малороссийское общество (возглавлял В. Лукашевич); программный документ - "Катехизис автономиста"

1821

Образование Южного (П. Пестель, "Русская правда") и Северного общества (М. Муравьев, "Конституция") декабристов (офицерские организации (декабристы) ставили целью свергнуть самодержавие без чьей-либо помощи)

декабрь 1825 - январь 1826

Восстание Черниговского полка

1828 - 1829

Русско-турецкая война (переход Задунайской Сечи в пределы Российской империи, инициатор перехода - И. Гладкий)

1828

Ликвидация Задунайской Сечи

1830-1831

Польское освободительное восстание

1830-е - 1880-е

Промышленный переворот в Российской империи

1831

Ликвидация Магдебургского права на Левобережье

1831

"Холерные бунты" на Закарпатье

1832

Создание Азовского казачьего войска (просуществовало до 1866 г.)

1833-1837

Деятельность "Русской троицы" (М. Шашкевич, Я. Головацкий, И. Вагилевич)

1834

Открытие университета в Киеве (Университет святого Владимира, ректор М. Максимович)

1837

Издание "Русалки Днестровской" (в Будапеште стараниями Я. Головацкого)

1839

Ликвидация царской властью Греко-Католической Церкви на Правобережье

1840

Первое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко (Петербург)

1844

Восстание под руководством Л. Кобылицы на Буковине

1841

Ликвидация судопроизводства по Литовскому статуту

1846

Издание "Истории Русов" (Москва)

1846 - 1847

Деятельность Кирилло-Мефодиевского братства (основатели: Н. Костомаров, Н. Гулак, В. Белозерский; программные документы: "Книга бытия украинского народа", "Устав братства св. Кирилла и Мефодия")

1848

Отмена барщины в Галичине

1848

Создание Главной Русской Рады. Издание первой украиноязычной газеты "Заря Галицкая"

1848

"Весна народов" (революционные события против самодержавия в европейских странах). Провозглашение конституции в Австрийской империи, открытие парламента. Деятельность издательства Галицко-русская матыця; открытие кафедры украинского языка и литературы во Львовском университете (возглавлял Я. Головацкий)

октябрь 1848

Собор русских ученых во Львове

1848 - 1850

Восстание под руководством Л. Кобылицы на Буковине

1848 - 1851

Деятельность Главного русского совета

1849

Славянский съезд в Праге (организации-участницы: Центральная рада народная, Главная русская рада, "Русский собор")

1853 - 1856

Крымская война

1854

Попытка поднять национально-освободительное восстание под руководством М. Чайковского (Садик-паша)

1855

Крестьянское движение "Киевская казаччина" (крестьяне составляли списки вольных казаков и отказывались от барщины)

1856

Крестьянское движение "В Таврию за свободой"

1859

Возникновение первой общины; открытие в Киеве первой в Российской империи воскресной школы

начало 1860-х

Деятельность "хлопоманов"

1860-е - 1890-е

Формирование в Украине Донецкого угольно-металлургического, Криворожского железорудного, Никопольского марганцевого промышленных центров; ускоренное развитие зернового и свеклосахарного производства

1860

Финансовая реформа; образование Государственного банка; развитие сети частных банков

1860

Начало громадовского движения в Украине; создание в Киеве Украинской общины

1861 - 1862

Издание в Петербурге первого украинского журнала "Основа"

19 февраля

1861

Царский манифест об отмене крепостного права в Российской империи (категория временнообязанных была отменена через 20 лет; отрезки/прирезки на Правобережье)

1863

Валуевский циркуляр (запрет печатания на украинском языке образовательных и религиозных изданий)

1863 - 1864

Польское национально-освободительное восстание (восстание против России, охватило и Правобережную Украину)

1863 - 1865

Строительство железной дороги Балта-Одесса

1864

Судебная реформа. Земская реформа. Образовательная реформа

1865

Цензурная реформа

1865

Открытие Новороссийского университета (Одесса)

1866

Получение свободы государственными крестьянами Российской империи

1868

Создание в г. Львове общества "Просвита"

начало 1870-х

Восстановление громадовского движения

1870-е

Деятельность в Украине "чайковцев"; "Киевская коммуна" (народники)

1870

Городская реформа (в городах образованы думы, которые возглавляют головы)

1873

Создание в г. Львове литературного общества имени Т. Шевченко (с 1892 г. - Научное общество имени Тараса Шевченко)

1873 - 1876

Деятельность Юго-Западного отдела Русского географического общества

1874

Военная реформа (продолжительность службы - 6 - 7 лет)

1874

Осуществление народниками массового "хождения в народ"

1875

Начало деятельности кружка "Южных бунтарей"

1875

Открытие Черновицкого университета

1876

Эмский указ (запрет украинского языка императором Александром II)

1877

Создание "Тайной дружины"; "Чигиринский заговор"

1878

Начало зарубежной деятельности М. Драгоманова; журнал "Громада"

1890

Создание Русско-украинской радикальной партии (РУРП)

1892-1893

Возникновение тайной студенческой организации "Братство тарасовцев"

1895

Издание книги Ю. Бачинского "Украина irredenta" (Украина порабощенная)

1897

Создание Всеобщей украинской организации

1898

Создание Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)

1899

Создание Украинской национально-демократической партии и Украинской социал-демократической партии

конец ХІХ - начало ХХ в.

Развертывание процесса монополизации Надднепрянской Украины

1900

Строительство Луганского паровозостроительного завода

1900-1903

Экономический кризис в украинских губерниях Российской империи

1900

Создание Радикальной украинской партии (РУП)

1900

Издание брошюры М. Михновского "Самостоятельная Украина"

1900

Создание первого кружка спортивно-физкультурной организации "Сечь"

1900

Избрание Андрея Шептицкого митрополитом Украинской Греко-Католической Церкви

1901-1902

Основание Украинской народной партии

1902

Массовая крестьянская забастовка в Западной Украине

1905-1907

Демократическая революция в Российской империи

9 января 1905 года

"Кровавое воскресенье"

1905

РУП переименована в Украинскую социал-демократическую рабочую партию (УСДРП). Объединение УДП и УРП в Украинскую демократически-радикальную партию (УДРП)

17 октября 1905 года

Манифест Николая II о гражданских свободах и создании I Государственной Думы

1905

Создание первых в Надднепрянской Украине обществ "Просвита" (Екатеринослав, Одесса)

1905

Выход первой украинской газеты "Хлебороб". Закон, который позволял издавать литературу на национальных языках, создавать культурно-образовательные национальные общества и открывать национальные театры

1906

Начало издания в Киеве ежедневной украинской газеты "Общественное мнение"

1906

Официальная отмена ограничений украинского языка, введенных Эмским указом

1906-1907

Деятельность украинской парламентской общины в I и II Государственных думах

1906

Указ, положивший начало Столыпинской аграрной реформе (завершена законами от июня 1910 г. и мая 1911 г.)

июнь 1907 г.

Третьеиюньский переворот, окончание революции.

Начало деятельности в Киеве Украинского научного общества (УНТ)

1907

Внедрение в Австро-Венгерской империи избирательного права для мужчин

1908

Создание Общества украинских поступовцев (ТУП)

1908 - 1913

Промышленный подъем Надднепрянской Украины

1910

Циркуляр Столыпина с запретом регистрировать любые чужеродные общества и издательства

1911

Дело "Бейлиса"

1911

Создание тайного кружка "Пласт". Расправа в Дрогобыче над избирателями в Австро-Венгерский парламент

1912

Создание военно-патриотического общества "Сечевые стрельцы"

1912

Первое в послереволюционный период массовое выступление украинцев (во время погребения М. Лысенко)

1913

Выступление Д. Донцова с программой политического отделения от России

1914

Протесты против запрета празднования в Киеве столетия со дня рождения Тараса Шевченко

1914 - 1939 годы

Дата

Событие

август 1914

Начало Первой мировой войны

август 1914

Создание Главной Украинской Рады. Формирование легиона Украинских сечевых стрельцов (УСС). Создание Союза освобождения Украины (СВУ)

август-сентябрь 1914

Галицкая битва

сентябрь 1914

Российский оккупационный режим в Галичине; образование Галицко-Буковинского генерал-губернаторства

1915

Образование Всеобщей украинской рады (Вена)

1915

Бой за гору Маковка (42 легионера были убиты и 76 ранены)

1915

Контрнаступление австро-венгерских войск; освобождение Галичины. Горлицкая операция

1916

"Брусиловский прорыв"

сентябрь 1916

Бой УСС за гору Лысоня

1917

Февральская демократическая революция; свержение самодержавия; Временное правительство; советы рабочих и солдатских депутатов

март 1917

Образование Украинской Центральной Рады (УЦР)

апрель 1917

Всеукраинский Национальный Конгресс.

Легитимизация деятельности УЦР. Создание "Украинского клуба им. П. Полуботка" стараниями М.Михновского. Образование полка имени Хмельницкого

май 1917 г.

Первый Военный съезд. Образование Военного Генерального комитета (председателем избран С. Петлюру), делегация (во главе с В.Винниченко) к Временному правительству

июнь 1917

Первый Универсал УЦР (провозглашение автономии). Образование Генерального секретариата во главе с В. Винниченко

июль 1917

Второй Универсал УЦР.

Приезд в Киев И. Церетелли, А. Керенского, М. Терещенко. Компромисс с Временным правительством. Правительственный кризис в России, выступление большевиков; вооруженное выступление самостийников

август 1917

"Временная инструкция Генеральному Секретариату Временного правительства на Украине". Государственное совещание в Москве - корниловский мятеж

сентябрь 1917

Съезд народов России в Киеве

25 октября (7 ноября) 1917

Большевистский переворот в Петрограде. Нейтральная позиция УЦР

ноябрь 1917

Третий Универсал УЦР (провозглашение Украинской Народной Республики (УНР), социально-экономические вопросы)

декабрь 1917

Манифест Совета Народных Комиссаров (СНК) к украинскому народу с ультимативными требованиями к УЦР

декабрь 1917

Установление большевистской власти в Харькове. Съезд советов в Харькове. Создание Народного секретариата

декабрь 1917 года

Провозглашение Крымской народной республики

9(22) января 1918 года

Четвертый Универсал УЦР (провозглашение независимости Украинской Народной Республики)

январь 1918

Начало наступления красных войск на Киев. Бой под Крутами. Вступление войск М. Муравьева в Киев

январь (февраль) 1918

Брестский мирный договор между УНР и государствами Четверного союза

март 1918

Подписание Брест-Литовского мирного договора между РСФСР и Германией. Возвращение УЦР в Киев.

29 апреля 1918 года

Государственный переворот и приход к власти Павла Скоропадского.

Украинское государство (исполнительный орган власти - Совет министров)

август 1918

Образование Украинского национального союза (УНС) (председатель - В. Винниченко)

1 ноября 1918

Ноябрьский срыв во Львове

13 ноября 1918 г.

Провозглашение Западноукраинской народной Республики (ЗУНР).

Создание Государственного секретариата ЗУНР. Образование Украинской Галицкой армии (УГА)

1918 - 1919

Украинско-польская война

14 ноября 1918 г.

Образование Директории (председатель - В. Винниченко)

ноябрь 1918

Основание Украинской академии наук (УАН) (президент УАН - В. Вернадский)

декабрь 1918

Отречение власти П. Скоропадским; переход власти в руки Директории. Договоренности с советской Россией, Антантой, А. Деникиным, Н. Махно

22 января 1919 года

Провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР

февраль 1919

Вступление (второе) большевиков в Киев

1919-1922

Холодноярская республика

январь 1919

Утверждение официального названия советской Украины - Украинская Социалистическая Советская Республика. Переименование Временного рабоче-крестьянского правительства Украины в Совнарком (председатель - Х. Раковский)

1919

Парижская мирная конференция

апрель 1919

Создание Крымской Социалистической Советской Республики.

Декрет ВУЦИК о продовольственной диктатуре (политика "военного коммунизма")

июнь 1919

Чертковская офензива. Контрнаступление Украинской Галицкой армии под командованием А. Грекова

июль 1919

Переход войсками ЗУНР р. Збруч и объединение с войсками УНР; военные действия в Киеве

август 1919

"Киевская катастрофа". Установление Деникинского режима. "Белый террор". Разделение территории на три области: Украинскую, Харьковскую, Новороссийскую

август 1919 года

Образование Революционной повстанческой армии Украины (махновцев).

октябрь 1919

Переход советских войск в наступление (третий приход большевиков в Украину). Поражение войск Директории и УГА

декабрь 1919 - май 1920

Первый Зимний поход армии УНР (под руководством М. Емельяновича-Павленко)

декабрь 1919 - (апрель 1920)

Отступление деникинцев из Киева; приход советских войск.

Образование Всеукрревкома (во главе - Г. Петровский)

апрель 1920

Варшавское соглашение между Польшей и УНР (подписали Ю. Пилсудский, С. Петлюра)

май 1920

Вступление польской армии и войск УНР в Киев

июнь 1920

Контрнаступление советских войск. Наступление Западного фронта на Варшаву, Юго-западного - на Львов

август 1920

Образование Украинской военной организации

1920

Подписание Бессарабского протокола, признание странами Антанты вхождения Бессарабии в состав Румынии

октябрь-ноябрь 1920

Перемирие России и Польши (разрыв с УНР). Самостоятельные военные действия украинских войск; отступление с территории Украины под давлением Красной армии. Война большевиков (командующий М. Фрунзе) и махновцев против П. Врангеля. Штурм Перекопа; установление советской власти в Крыму. Разрыв советским командованием соглашения с махновцами

март 1921

Рижский мирный договор (стороны договора: Польша, РСФСР, УССР, БССР)

март 1921

Х съезд РКП(б) (провозглашение новой экономической политики (НЭП))

сентябрь 1921

Оставление махновцами Украины

ноябрь 1921

Второй Зимний поход армии УНР (под руководством Ю. Тютюнника)

1921

Основание Тайного университета во Львове

1921

Образование Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ)

1921 - 1923

Массовый голод в Украине

1922

Начало работы театра "Березиль" под руководством Л. Курбаса

декабрь 1922

Создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР) (УССР, РСФСР, БССР, Закавказская федерация (Азербайджан, Армения, Грузия)

1923

Провозглашение коренизации (украинизации)

1923

Признание странами Антанты вхождения Восточной Галиции в состав Польши, самороспуск правительства ЗУНР

1924

Введение двуязычных (утраквистических) школ в Восточной Галиции

1924

Татарбунарское восстание

1925

Принятие Конституции УССР

1925

Провозглашение курса на индустриализацию

1925

Образование Украинского национально-демократического объединения (УНДО)

1926

Государственный переворот в Польше; установление режима "санации"

1926 - 1928

Образование Свободной академии пролетарской литературы (ВАПЛИТЕ) (Н. Хвылевой, литературная дискуссия)

1927

Формирование Украинской национальной партии на Буковине

1928

Выступление М.Волобуева в журнале "Большевик Украины" со статьей "К проблеме украинской экономики"

1928

Судебный процесс по "Шахтинскому делу"

1928/29 - 1932

Первая пятилетка, переход СССР на плановую экономику

1929 - начало 1930

Ликвидация Украинской автокефальной православной церкви

1929

Начало насильственной коллективизации.

Форсированная индустриализация. Строительство Киевской киностудии

1929

Образование Организации украинских националистов (ОУН)

1930

Судебный процесс Союза освобождения Украины (СОУ)

1930

Постановление о всеобщем обязательном обучении

1930

Проведение польскими властями акции "пацификации" (Восточная Галичина)

1932

Закон об охране социалистической собственности ("закон о пяти колосках"). Введение внутреннего паспорта. Введение в действие Днепрогэса

1932 - 1933

Голодомор в Украине.

Самоубийство Н. Хвылевого, аресты писателей

1934

Перенос столицы УССР из Харькова в Киев

Создание Союза писателей Украины; ликвидация литературных объединений. Арест и расправа над украинскими кобзарями в Харькове

1934

Убийство членами ОУН Б. Перацкого

1935

Почин А. Стаханова из г. Кадиевки; начало социалистических соревнований

1936

Варшавский и Львовский судебные процессы над членами ОУН

1937

Принятие Конституции УССР (новая (Сталинская) Конституция УССР)

1937 - 1938

"Большой террор" ("Расстрелянное возрождение")

1938

Постановление об изучении русского языка в школах Украины с нерусским языком преподавания

1938

Убийство в Роттердаме руководителя ОУН Е. Коновальца

1938

Предоставление автономии Подкарпатской Руси в составе Чехо-Словакии

15 марта 1939 года

Провозглашение независимости Карпатской Украины

1939 год - начало ХХІ века

Дата

Событие

23 августа 1939 года

Советско-немецкий договор о ненападении и тайный протокол к нему ("пакт Молотова - Риббентропа")

1 сентября 1939 года

Начало Второй мировой войны; вторжение нацистских войск на территорию Польши

17 сентября 1939 года

Вторжение Красной армии на территорию Западной Украины

28 сентября 1939 года

Договор о разграничении зоны немецкой и советской оккупации по линии Керзона (Закерзонье: Холмщина, Надсяння, Лемковщина, Подляшье)

27 октября 1939 года

Проведение правительством СССР Народного Собрания во Львове; провозглашение советской власти в Западной Украине

1 ноября 1939

Решение Верховного Совета СССР "удовлетворить просьбу" населения Западной Украины

1939

Раскол организации ОУН после убийства в Роттердаме Е. Коновальца на ОУН(б) (за С. Бандеру) и ОУН(м) (за А. Мельника)

июнь 1940

Вторжение Красной Армии на территорию Бессарабии и Северной Буковины

22 июня 1941 года

Нападение Германии на СССР

23 - 29 июня 1941 года

Танковая битва в начале войны на линии Луцк - Ровно - Броды

30 июня 1941 года

Провозглашение Акта восстановления Украинского Государства

лето 1941

Создание Тарасом Бульбой-Боровцом отрядов "Полесской сечи"

сентябрь 1941

Захват Киева

сентябрь 1941

Начало расстрелов в Бабьем Яру (в феврале 1942 г. расстреляна украинская писательница, член ОУН Елена Телига, автор альманаха "Литавры")

ноябрь 1941

Принятие Гитлером решения об искусственном создании голода

июнь 1942

Создание Украинского штаба партизанского движения (УШПД) во главе с Т. Строкачем.

июль 1942 - февраль 1943

Сталинградская битва (после нее началось освобождение территории СССР от нацистов). Приказ о "заградительных отрядах"

14 октября 1942 года

Создание Украинской Повстанческой Армии (УПА)

декабрь 1942

Начало изгнания немецких войск и их союзников из Украины

весна 1943

Создание усилиями мельниковцев и В. Кубийовича (возглавлял единственный легальный Украинский центральный комитет) дивизии СС "Галичина"

1943

Трансформация "Полесской Сечи" в Украинскую Народную Революционную армию

1943

Рейд отряда С. Ковпака "От Путивля до Карпат" с целью ликвидации нефтяного бассейна Дрогобыч - Борислав

июль - сентябрь 1943 г.

Битва на Курской дуге (крупнейшая танковая битва во времена ІІ мировой войны).

1943

Освобождение из заключения по ходатайству Н. Бажана и А. Довженко некоторых украинских писателей (среди них - Остап Вишня)

лето 1943

Завершение А. Довженко киноповести "Украина в огне" (произведение было подвергнуто жестокой критике)

1943

Тегеранская конференция

6 ноября 1943 года

Изгнание немецких оккупантов из Киева

январь-февраль 1944 года

Корсунь-Шевченковская наступательная операция

начало 1944 года

Создание во Львовской области Украинского главного освободительного совета (УГВР) во главе с К. Осьмаком

май 1944

Депортация крымскотатарского народа из Крыма

июнь 1944 года

Бой дивизии СС "Галичина" против советских войск (дивизию бросили в бой и разбили под Бродами)

1944

Смерть митрополита Андрея Шептицкого; новый руководитель Украинской Греко-Католической Церкви - Иосиф Слепой

1944

Образование в УССР министерства иностранных дел (Д. Мануильский) и министерства обороны (В. Герасименко)

28 октября 1944 года

Завершение изгнания немецких войск и их союзников из Украины

февраль 1945 года

Ялтинская конференция

апрель 1945 года

Украина - соучредитель Организации Объединенных Наций (ООН)

9 мая 1945 года

День победы над нацизмом во Второй мировой войне

июль-август 1945 года

Потсдамская конференция

2 сентября 1945 года

Завершение Второй мировой войны

1945

Вхождение Закарпатья в состав УССР

1945

Издание "Очерка истории украинской литературы"

1946

Постановление ЦК КП(б)У об искажениях и ошибках в освещении истории украинской литературы

март 1946

Ликвидация УГКЦ

февраль 1947

Признание Румынией принадлежности Северной Буковины к УССР

1946 - 1947

Массовый голод в Украине

апрель - июль 1947 года

Проведение польскими властями операции "Висла"

1947

"Ждановщина"

1947

Отмена системы продовольственных карточек; денежная реформа

октябрь 1947 года

Операция "Запад"

1948

Принятие закона "О выселении лиц, уклонявшихся от трудовой деятельности"

1948

Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (критика генетики, лисенковщина)

1948

Запуск газопровода Дашава - Киев

март 1950

Уничтожение войсками НКВД командира УПА Романа Шухевича

1951

Установление западной границы УССР

1953-1954

Восстание политических заключенных в сталинских лагерях. Ликвидация ГУТАБа

июнь 1953 года

Избрание на должность первого секретаря ЦК КПУ А. Кириченко

ноябрь 1953

Введение в эксплуатацию первого в СССР цельносварного моста через Днепр (по проекту Е. Патона)

февраль 1954

Начало освоения целинных и залежных земель Казахстана, Алтая и Сибири

февраль 1954

Вхождение Крымской области в состав УССР

февраль 1956

ХХ съезд КРПС, осуждение культа личности

1957

Реформа управления экономикой - создание совнархозов

1957

Запуск первого искусственного спутника Земли

декабрь 1958

Закон "Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР"

1959

Образование Украинского рабоче-крестьянского союза

1959

Образование Клуба творческой молодежи "Современник" г. Киев

1961

Суд во Львове над членами диссидентской организации - Украинского рабоче-крестьянского союза (Л. Лукьяненко, Г. Кандыба и др.)

1961

Полет первого космонавта в космос (Ю. Гагарин)

октябрь 1961

ХХІІ съезд КПСС (принятие новой программы КПСС)

1961

Денежная реформа

1962

Учреждение Шевченковской премии по литературе и культуре

июль 1963

Устранение с должности первого секретаря ЦК КПУ М. Подгорного; назначение на эту должность П. Шелеста

октябрь 1964

Устранение с должности первого секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева; избрание Л. Брежнева

сентябрь - декабрь 1965

Подготовка И. Дзюбой работы "Интернационализм или русификация?"

1965

Первая волна массовых задержаний деятелей антирежимного движения

1966-1970

VIIІ пятилетка ("Золотая пятилетка")

апрель 1967

Подготовка В. Черноволом сборника материалов "Лихо с ума" об арестах в Украине

январь 1968

Публикация романа А. Гончара "Собор"

март 1968

Протест 139 деятелей культуры Украины против арестов и притеснений украинской культуры

апрель 1968

Обнародование "Письма творческой молодежи Днепропетровска" (И. Сокульский)

1970-1972

Издание "самиздатского" журнала "Украинский вестник"

1972

Вторая волна массовых задержаний деятелей антирежимного движения

май 1972

Устранение с должности первого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста; избрание на эту должность В. Щербицкого

сентябрь 1972

Переход к общему среднему образованию

1976

Образование Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений (УГГ)

октябрь 1977

Принятие новой Конституции СССР

апрель 1978 года

Принятие новой Конституции УССР

май 1982 года

Принятие Продовольственной программы СССР

март 1985 года

Избрание М. Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС

апрель 1985

Начало "Перестройки"

май 1985 года

Постановление ЦК КПСС о преодолении пьянства и алкоголизма

4 сентября 1985 года

Смерть В. Стуса в лагере Мордовии

апрель 1986

Постановление ЦК КПСС об ускорении решения жилищной проблемы в СССР

26 апреля 1986 года

Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС)

май 1986 года

Постановление ЦК КПСС о борьбе с нетрудовыми доходами

ноябрь 1986

Закон "Об индивидуальной трудовой деятельности"

начало 1988

Преобразование Украинской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в Украинский Хельсинский союз

февраль 1989

Учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко

май 1989 года

Учредительная конференция общества "Мемориал"

июль 1989

Забастовка шахтеров Украины

сентябрь 1989

Создание Народного движения Украины за перестройку

сентябрь 1989 года

Устранение с должности первого секретаря ЦК КПУ В. Щербицкого; избрание на эту должность В. Ивашко

октябрь 1989

Закон УССР "О языках в Украинской ССР"

1990

Возрождение общин Украинской Греко-Католической Церкви. Создание Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Первый собор Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ)

март 1990

Проведение первых альтернативных выборов в Верховную Раду УССР

май 1990

Начало работы Верховной Рады как постоянно действующего парламента Украины

июнь 1990

Переход Демократического блока в Верховной Раде УССР к конструктивной оппозиции, образование Народной Рады

16 июля 1990 года

Принятие Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете Украины

июль 1990

Отставка В. Ивашко; избрание председателем Верховного Совета УССР Л. Кравчука

август 1990

Закон УССР об экономической самостоятельности республики

октябрь 1990

"Революция на граните"

ноябрь 1990

Регистрация Украинской республиканской партии (оппозиционная к КПСС)

1990

Введение продажи товаров по карточкам потребителя с купонами

февраль 1991

Принятие Верховной Радой постановления о восстановлении автономии Крыма

июнь 1991

Создание Меджлиса крымскотатарского народа

19 - 21 августа 1991 года

Попытка антиконституционного переворота в СССР (ГКЧП)

24 августа 1991 года

Принятие Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины

30 августа 1991 года

Принятие Указа Президиума Верховной Рады Украины "О запрете деятельности Компартии Украины"

1 декабря 1991 года

Проведение Всеукраинского референдума и выборов Президента Украины

6 декабря 1991 года

Начало Вооруженных Сил Украины

1992

Вступление Украины в Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 г. - ОБСЕ)

июль 1994

Избрание Леонида Кучмы Президентом Украины

1995

Избрание Украины членом Совета Европы

28 июня 1996 г.

Принятие Конституции Украины

сентябрь 1996

Введение денежной национальной единицы - гривны

октябрь - декабрь 2004

"Оранжевая революция". Избрание Президентом Украины Виктора Ющенко

2008

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО)

январь 2010

Избрание Президентом Украины В. Януковича

ноябрь 2013 - февраль 2014

"Революция Достоинства". Свержение авторитарного режима

18 марта 2014 года

Оккупация Крыма. Включение Крыма по инициативе В. Путина в состав Российской Федерации

14 апреля 2014 года

Начало антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины

июнь 2014 года

Избрание Президентом Украины П. Порошенко

2014

Подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС)

сентябрь 2014; февраль 2015

Минские договоренности

январь 2019

Вручение Патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной Церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.