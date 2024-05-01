Как подготовиться к НМТ по истории Украины и на какие темы обратить внимание
Источник:Освитория
Уже в этом месяце стартует национальный мультитест в 2024 году. Поэтому его участникам стоит повторить изученное.
Учитель истории Артур Бабенко дал ценные советы тем, кто в 2024 году будет сдавать историю на тестировании. В частности, подсказал, какие темы стоит повторить.
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Какие темы по истории повторить
Учитель советует повторить все темы. При этом учитывая специфику демонстрационных тестов: большинство вопросов будет касаться событий 20 – 21 веков, то есть от 18 и до 32 темы по официальной программе подготовки. Для изучения или повторения материала можно воспользоваться курсами ВШО.
Конечно, не стоит игнорировать и предыдущие периоды, то есть темы с 6 до 17 века. Самым сложным из этих тем является период "Руины", во время которого было огромное количество событий и действующих лиц на территории Гетманщины,
– отмечает Бабенко.
Как готовиться к экзамену
Среди лучших и проверенных опытом практик изучения материала есть:
- пересказ нового материала;
- интервальные повторения: так легче запомнить даты, сроки, фигуры и визуальные источники;
- самое главное – тесты, которые помогут проверить знания и уровень готовности к тестированию.
Как распределить время на тестировании
На тестировании по истории Украины будет 30 вопросов в рамках второго блока НМТ.
На выполнение теста по истории у участника будет 2 часа. Этого более чем достаточно, считает педагог.
Я рекомендую сначала "пробежаться" глазами по всем вопросам. Потому что даже если вы не будете давать сразу ответ, ваш мозг в фоновом режиме начнет анализировать информацию. Поэтому когда вы снова вернетесь к заданию, сможете быстрее вспомнить ответ, конечно при условии, что вы учили материал,
– отмечает учитель.
И советует сначала отвечать на простые вопросы и только потом выполнять сложные.