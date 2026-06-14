"Сдать могут все": в Минобразования объяснили, почему не планируют упрощать НМТ

Министерство образования и науки не рассматривает возможность упрощения Национального мультипредметного теста, несмотря на сложные условия обучения в условиях войны. В ведомстве отмечают, что действующий формат оценки остается доступным для большинства абитуриентов.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает "Новости Live".

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Почему не планируют упрощать НМТ?

По словам главы МОН, нынешний формат тестирования является единым для всех абитуриентов и позволяет объективно оценить уровень их знаний. Он подчеркнул, что результаты предыдущих лет свидетельствуют о доступности теста для абитуриентов.

Процент детей, не сдавших тест НМТ на минимальный проходной балл, крайне низок. Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно,

– отметил Лисовой.

Министр подчеркнул, что даже в условиях войны вступительная кампания должна предусматривать проверку базовых знаний будущих студентов. В то же время установленный минимальный порог для поступления, по оценке МОН, не является чрезмерно сложным для большинства выпускников.

Напомним, во время основной сессии НМТ-2026 в Украине вновь возникли дискуссии относительно сложности заданий и стрессовости самого формата тестирования. В то же время директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко подчеркнула, что подобные жалобы звучат каждый год во время вступительной кампании. По ее словам, во время подготовки абитуриенты выполняют демонстрационные тесты в комфортных домашних условиях, тогда как на реальном экзамене они ограничены во времени и находятся в состоянии повышенной ответственности за результат. Именно эти факторы, а не содержание заданий, создают ощущение большей сложности НМТ.

Отметим, основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году проходит с 20 мая по 25 июня. В этот период большинство абитуриентов сдают экзамен для участия в приемной кампании в высшие учебные заведения. Для абитуриентов, которые не смогли принять участие в основной сессии по уважительным причинам, предусмотрена дополнительная сессия НМТ. Она состоится с 17 по 24 июля 2026 года. Соответствующий календарь проведения тестирования утвердил Украинский центр оценки качества образования.