Кто и для поступления на какие специальности должен сдавать НМТ в 2023 году

В 2023 году выпускники школ, как и в 2022 году, сдают национальный мультипредметный тест. Его результаты нужны для поступления в вузы Украины.

НМТ, к слову, является упрощенной разновидностью ВНО. Кто его должен в этом году сдавать и для поступления на какие специальности читайте дальше.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Кто должен сдавать НМТ в 2023 году

Результаты мультитеста необходимы для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на все специальности, кроме художественных и спортивных. Чтобы учиться на художественных и спортивных специальностях, нужно пройти творческий конкурс.

Также не нужны результаты НМТ абитуриентам, которые будут вступать на контракт на специальности, которым особую поддержку оказывает государство.

Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре , что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!

Для конкурсного отбора на бакалавриат будут засчитывать баллы НМТ по украинскому языку, математике и предмету по выбору (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).

Для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра баллы по НМТ могут засчитать вместо прохождения собеседования в учебном заведении.

По желанию поступающего вместо НМТ-2023 могут отнести результаты ВНО 2020 – 2021 года или результаты мультитеста за 2022 год.

К теме Какое количество баллов нужно набрать на НМТ-2023 для поступления в вуз

Вступительная кампания – 2023: кратко