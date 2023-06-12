Кто и для поступления на какие специальности должен сдавать НМТ в 2023 году
Источник:osvita.ua
В 2023 году выпускники школ, как и в 2022 году, сдают национальный мультипредметный тест. Его результаты нужны для поступления в вузы Украины.
НМТ, к слову, является упрощенной разновидностью ВНО. Кто его должен в этом году сдавать и для поступления на какие специальности читайте дальше.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Кто должен сдавать НМТ в 2023 году
Результаты мультитеста необходимы для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на все специальности, кроме художественных и спортивных. Чтобы учиться на художественных и спортивных специальностях, нужно пройти творческий конкурс.
Также не нужны результаты НМТ абитуриентам, которые будут вступать на контракт на специальности, которым особую поддержку оказывает государство.Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!
Для конкурсного отбора на бакалавриат будут засчитывать баллы НМТ по украинскому языку, математике и предмету по выбору (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).
Для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра баллы по НМТ могут засчитать вместо прохождения собеседования в учебном заведении.Обратите внимание! По желанию поступающего вместо НМТ-2023 могут отнести результаты ВНО 2020 – 2021 года или результаты мультитеста за 2022 год.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.