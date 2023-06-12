НМТ, до слова, є спрощеним різновидом ЗНО. Хто його має цьогоріч складати та для вступу на які спеціальності, читайте далі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Хто має складати НМТ у 2023 році

Результати мультитесту необхідні для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на всі спеціальності, окрім мистецьких та спортивних. Аби вчитися на мистецьких та спортивних спеціальностях, треба пройти творчий конкурс.

Також не потрібні результати НМТ тим абітурієнтам, які вступатимуть на контракт на спеціальності, яким особливу підтримку надає держава.

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Для конкурсного відбору на бакалаврат зараховуватимуть бали НМТ з української мови, математики та предмету на вибір (історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра бали за НМТ можуть зарахувати замість проходження співбесіди у закладі освіти.

Зверніть увагу! За бажанням вступника замість НМТ-2023 можуть зарахувати результати ЗНО 2020 – 2021 року або результати мультитесту за 2022 рік.

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Вступна кампанія – 2023: коротко