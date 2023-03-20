Однак є спеціальності, на яких для вступу лише результатів НМТ буде недостатньо. Це творчі спеціальності.

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На які спеціальності потрібно проходити творчий конкурс

Аби вступити на творчу спеціальність, доведеться пройти відповідний конкурс при вступі. Під час конкурсу перевірятимуть творчі та/або фізичні здібності вступника – в залежності від обраного фаху.

Така перевірка триває очно або дистанційно. Рішення про це ухвалює виш. Творчий конкурс триває протягом одного дня, а його оцінювання – не пізніше наступного дня.

За результатами творчого конкурсу виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 або ухвалюють рішення про негативну оцінку досягнень вступника.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Творчі конкурси проводять при вступі на спеціальності:

Фізична культура і спорт;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");

Дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");

Дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");

Дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

Хореографія;

Музичне мистецтво;

Сценічне мистецтво;

Архітектура та містобудування.

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Вступна кампанія-2023: коротко