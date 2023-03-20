Однак є спеціальності, на яких для вступу лише результатів НМТ буде недостатньо. Це творчі спеціальності.
Важливо Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру
На які спеціальності потрібно проходити творчий конкурс
Аби вступити на творчу спеціальність, доведеться пройти відповідний конкурс при вступі. Під час конкурсу перевірятимуть творчі та/або фізичні здібності вступника – в залежності від обраного фаху.
Така перевірка триває очно або дистанційно. Рішення про це ухвалює виш. Творчий конкурс триває протягом одного дня, а його оцінювання – не пізніше наступного дня.
За результатами творчого конкурсу виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 або ухвалюють рішення про негативну оцінку досягнень вступника.
Творчі конкурси проводять при вступі на спеціальності:
- Фізична культура і спорт;
- Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
- Дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");
- Дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");
- Дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");
- Дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");
- Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- Хореографія;
- Музичне мистецтво;
- Сценічне мистецтво;
- Архітектура та містобудування.
Читайте Вступ-2023: назвали спеціальності, яким нададуть особливу підтримку
Вступна кампанія-2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.