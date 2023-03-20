Однако есть специальности, на которых для поступления только результатов НМТ будет недостаточно. Это творческие специальности.

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На какие специальности нужно проходить творческий конкурс

Чтобы поступить на творческую специальность, придется пройти соответствующий конкурс при поступлении. Во время конкурса будут проверять творческие и/или физические способности поступающего – в зависимости от выбранной профессии.

Такая проверка длится очно или дистанционно. Решение об этом принимает вуз. Творческий конкурс продолжается в течение одного дня, а его оценка – не позднее следующего дня.

По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента.

Творческие конкурсы проводят при поступлении на специальности:

  • Физическая культура и спорт;
  • Аудиовизуальное искусство и производство;
  • Дизайн (специализация "Графический дизайн");
  • Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");
  • Дизайн (специализация "Дизайн среды");
  • Дизайн (специализация "Промышленный дизайн");
  • Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
  • Хореография;
  • Музыкальное искусство;
  • Сценическое искусство;
  • Архитектура и градостроительство.

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Вступительная кампания-2023: коротко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.