Однако есть специальности, на которых для поступления только результатов НМТ будет недостаточно. Это творческие специальности.
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На какие специальности нужно проходить творческий конкурс
Чтобы поступить на творческую специальность, придется пройти соответствующий конкурс при поступлении. Во время конкурса будут проверять творческие и/или физические способности поступающего – в зависимости от выбранной профессии.
Такая проверка длится очно или дистанционно. Решение об этом принимает вуз. Творческий конкурс продолжается в течение одного дня, а его оценка – не позднее следующего дня.
По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента.
Творческие конкурсы проводят при поступлении на специальности:
- Физическая культура и спорт;
- Аудиовизуальное искусство и производство;
- Дизайн (специализация "Графический дизайн");
- Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");
- Дизайн (специализация "Дизайн среды");
- Дизайн (специализация "Промышленный дизайн");
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- Хореография;
- Музыкальное искусство;
- Сценическое искусство;
- Архитектура и градостроительство.
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Вступительная кампания-2023: коротко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.