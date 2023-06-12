НМТ, к слову, является упрощенной разновидностью ВНО. Кто его должен в этом году сдавать и для поступления на какие специальности читайте дальше.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Кто должен сдавать НМТ в 2023 году
Результаты мультитеста необходимы для поступления на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на все специальности, кроме художественных и спортивных. Чтобы учиться на художественных и спортивных специальностях, нужно пройти творческий конкурс.
Также не нужны результаты НМТ абитуриентам, которые будут вступать на контракт на специальности, которым особую поддержку оказывает государство.
Для конкурсного отбора на бакалавриат будут засчитывать баллы НМТ по украинскому языку, математике и предмету по выбору (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).
Для поступления на первый курс для получения степени младшего бакалавра баллы по НМТ могут засчитать вместо прохождения собеседования в учебном заведении.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.