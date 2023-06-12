Що цікаво, цього року підвищили прохідний бал для вступників. Яку мінімальну кількість балів потрібно набрати учасникам НМТ-2023, аби мати шанси на вступ, розкаже 24 Канал.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Яку кількість балів на НМТ треба набрати для вступу
Так, у 2023 році учасники НМТ мають набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків тесту. Поріг – 100 балів із 200 можливих.
При цьому встановили мінімальні прохідні бали для кожного предмета:
- українська мова – 5 тестових балів (з 45 можливих);
- математика – 4 тестові бали (з 32 можливих);
- історія України – 6 тестових балів (з 54 можливих);
- біологія – 5 тестових балів (з 46 можливих);
- фізика – 4 тестові бали (з 32 можливих);
- хімія – 4 тестові бали (з 40 можливих);
- іноземна мова – 4 тестові бали (з 32 можливих).
Результати НМТ за 200-бальною шкалою переводять у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів за допомогою Таблиці переведення тестових балів.
Для отримання результату за шкалою 100 – 200 учаснику НМТ достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал з кожного предмета.
Також учасникам НМТ варто зважати на те, що для окремих спеціальностей передбачені коефіцієнти при вступі.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.