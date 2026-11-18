Руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко убеждена, что менять действующую модель НМТ не стоит. В этом году тестирование состояло из трех обязательных предметов и одного выборочного.

Об этом директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью ZN.UA.

Стоит ли менять действующую модель НМТ?

Вакуленко отметила, что, учитывая жалобы участников НМТ на изнурительность тестирования, сокращение количества предметов до трех является логичным решением. Но оно будет иметь свои последствия. В частности, это повлияет на школу, которая получит четкий сигнал о необходимости обучать учеников только трем обязательным предметам.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Руководительница УЦОЯО также отметила, что изменение формата НМТ может повлиять на шансы части абитуриентов поступить в вуз. Некоторые из них в течение нескольких лет дополнительно готовились к тестированию по четвертому предмету, поскольку он соответствует профилю выбранной специальности.

При поступлении балл по этому предмету умножается на специальный коэффициент, – следовательно, увеличиваются шансы стать студентом. Если четвертого профильного предмета на НМТ и при поступлении не будет, то на инженерные специальности, например, больше шансов поступить будет у ученика с лучшим баллом по истории, а не у того, кто лучше знает физику,

– считает она.

Вакуленко также подчеркнула, что НМТ является важной составляющей образовательной системы, поэтому при определении его формата нужно учитывать возможные последствия для всего образовательного процесса. И добавила, что организаторы способны реализовать различные модели оценивания, однако соответствующие решения важно принимать как можно раньше.

Нам нужно время, чтобы согласовать и настроить десятки взаимосвязанных элементов системы, от которых зависит надлежащее проведение тестирования. Чем меньше времени на подготовку, тем выше риски сбоев,

– резюмировала руководительница Центра.

Что было раньше?