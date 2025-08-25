В Украине есть риск отмены национального мультипредметного теста для отдельных категорий поступающих. Однако такое решение может существенно ударить по системе образования.

Об этом заявил экс-заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий LB.ua, отмечает 24 Канал. Он отметил, что введение ВНО, разновидностью которого является НМТ, стало важнейшей реформой.

Могут ли отменить НМТ для части абитуриентов?

Экс-заместитель главы МОН считает, что нельзя отменять эту реформу, в частности, из-за политических призывов сделать поступление без НМТ, потому что в Харькове или Запорожье тяжелая ситуация с безопасностью.

Трудно, это правда. Но мы должны и в дальнейшем не допускать к высшему образованию тех, кто не прошел определенный фильтр внешнего независимого оценивания. И это чрезвычайно важно,

– убежден экс-чиновник.

Винницкий при этом считает, что отмена НМТ даже для одной категории поступающих станет причиной постепенного разбалансирования всей системы поступления. Даже несмотря на весь негатив относительно процедуры НМТ в этом году.

Я считаю, что его отмена стала бы огромным ударом. А такой риск существует. И речь идет не об отмене для всего государства, а расконструирование основ системы маленькими шагами, кирпичик за кирпичиком – уступками, то для одной категории поступающих, то для другой,

– говорит он.

И добавляет, что это все изменит, ведь система государственного заказа, грантов, алгоритма поступления, повышенных стипендий, которые запланированы, все построено на том, что существует какой-то способ измерения знаний всех поступающих.

При этом экс-заместитель Лисового напомнил, что сейчас без НМТ поступают абитуриенты с ВОТ.

Есть огромное давление, чтобы вне НМТ шли на творческие профессии или поступающие в прифронтовых регионах,

– резюмировал он.