В Україні є ризик скасування національного мультипредметного тесту для окремих категорій вступників. Однак таке рішення може суттєво вдарити по системі освіти.

Про це заявив ексзаступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький LB.ua, зазначає 24 Канал. Він наголосив, що запровадження ЗНО, різновидом якого є НМТ, стало найважливішою реформою.

Чи можуть скасувати НМТ для частини вступників?

Ексзаступник очільника МОН вважає, що не можна скасовувати цю реформу, зокрема, через політичні заклики зробити вступ без НМТ, бо у Харкові чи Запоріжжі важка безпекова ситуація.

Важко, це правда. Але ми маємо й надалі не допускати до вищої освіти тих, хто не пройшов певний фільтр зовнішнього незалежного оцінювання. І це надзвичайно важливо,

– переконаний експосадовець.

Винницький при цьому вважає, що скасування НМТ навіть для однієї категорії вступників стане причиною поступового розбалансування всієї системи вступу. Навіть попри увесь негатив щодо процедури НМТ цьогоріч.

Я вважаю, що його скасування стало б величезним ударом. А такий ризик існує. І йдеться не про скасування для всієї держави, а розконструювання основ системи маленькими кроками, цеглинка за цеглинкою – поступками, то для однієї категорії вступників, то для іншої,

– каже він.

І додає, що це все змінить, адже система державного замовлення, грантів, алгоритму вступу, підвищених стипендій, які заплановані, все побудоване на тому, що існує якийсь спосіб вимірювання знань усіх вступників.

При цьому ексзаступник Лісового нагадав, що наразі без НМТ вступають абітурієнти з ТОТ.

Маємо величезний тиск, щоб поза НМТ ішли на творчі професії або вступники в прифронтових регіонах,

– резюмував він.