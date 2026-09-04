По этому предмету НМТ–2026 участники показали самые низкие результаты
Украинский центр оценки качества образования обнародовал официальный отчет по итогам НМТ-2026. Наивысший средний результат участники тестирования показали по иностранным языкам.
Самый низкий – по математике. Об этом говорится в отчете УЦОЯО .
Каковы средние баллы НМТ-2026
В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч участников. В тестировании приняли участие 329 тысяч.
Средние результаты участников, преодолевших порог по соответствующему предмету, по шкале от 100 до 200 баллов следующие:
Немецкий язык – 156,0 балла;
Французский язык – 151,9 балла;
Английский язык – 151,3 балла;
Испанский язык – 148,2 балла;
Биология – 143,7 балла;
География – 143,7 балла;
Украинский язык – 142,0 балла;
История Украины – 141,1 балла;
Химия – 138,7 балла;
Украинская литература – 137,2 балла.
Физика – 135,9 балла;
Математика – 131,9 балла.
Так, самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 был зафиксирован по немецкому языку – 156 баллов. Самый низкий – по математике: 131,9 балла.
Отметим, что эти средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших порог по соответствующему предмету.
Напомним, что в этом году математику не сдали почти 40 тысяч участников НМТ. Это более 12% всех, кто сдавал тестирование.
Ранее мы сообщали, что обнародовали рейтинг школ Украины 2026 года по результатам НМТ.