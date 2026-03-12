Украинцы просят правительство приостановить реформу НУШ: отмечают несколько проблем
- Украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы, которая уже набрала 25 тысяч голосов.
- Петиция призывает правительство пересмотреть подход к реформе, учитывая проблемы и права учащихся на равный доступ к образованию, особенно в условиях военного положения.
На сайте правительства украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов.
Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.
Почему зарегистрировали петицию?
Женщина от имени родителей учеников просила правительство приостановить внедрение образовательной реформы на период военного положения. А также на время переходного периода после его завершения.
Также правительство просят пересмотреть подход к реализации реформы. В частности, принять во внимание проблемы, которые возникают, и вопросы соблюдения прав учащихся о равном доступе к образованию.
Особое внимание автор обратила на реформу старшей школы. Она вместе с единомышленниками убеждены, что "Профильная" в военное время создает риски разрушения образования в общинах.
Без учета реальных ситуаций на местах эта реформа приведет к тому, что многие общины останутся без старших классов,
– говорит Качур.
Она также отметила, что доезд старшеклассников в другие населенные пункты, где будут расположены академические лицеи, негативно повлияет на их здоровье и качество образования и будет дополнительным риском.
Поэтому актриса петиции просит правительство приостановить реформу, пересмотреть подходы к ее реализации НУШ и гарантировать девятиклассникам возможность учиться дальше в своих школах.
Обратите внимание! В Украине по состоянию на конец прошлого года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.
Что известно о реформе старшей профильной школы?
Реформа "Новая украинская школа" продолжается уже более 8 лет.
С 2027 года в Украине полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться уже 12 лет.
- С 1 сентября 2025 года стартовал экспериментальный проект – пилотирования 12-летней школы в Украине. Он предусматривает тестирование новых программ.
- Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.
- Сетью сейчас распространяется информация о том, что в 10 – 12 классах должно быть не менее 300 учеников в рамках реформы старшей школы. В Министерстве образования и науки заявили, что это неправда.