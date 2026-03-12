Украинцы просят правительство приостановить реформу НУШ: отмечают несколько проблем

На сайте правительства украинцы создали петицию о приостановлении реформы Новой украинской школы (НУШ). Она уже набрала нужные 25 тысяч голосов.

Петицию зарегистрировали на сайте Кабмина 19 февраля. Ее автор – Оксана Качур.

Смотрите также 2 миллиона учеников в Украине бесплатно питаются в школах: это количество значительно возрастет

Почему зарегистрировали петицию?

Женщина от имени родителей учеников просила правительство приостановить внедрение образовательной реформы на период военного положения. А также на время переходного периода после его завершения.

Также правительство просят пересмотреть подход к реализации реформы. В частности, принять во внимание проблемы, которые возникают, и вопросы соблюдения прав учащихся о равном доступе к образованию.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Особое внимание автор обратила на реформу старшей школы. Она вместе с единомышленниками убеждены, что "Профильная" в военное время создает риски разрушения образования в общинах.

Без учета реальных ситуаций на местах эта реформа приведет к тому, что многие общины останутся без старших классов,

– говорит Качур.

Она также отметила, что доезд старшеклассников в другие населенные пункты, где будут расположены академические лицеи, негативно повлияет на их здоровье и качество образования и будет дополнительным риском.

Поэтому актриса петиции просит правительство приостановить реформу, пересмотреть подходы к ее реализации НУШ и гарантировать девятиклассникам возможность учиться дальше в своих школах.

Обратите внимание! В Украине по состоянию на конец прошлого года 39% общин сформировали и утвердили новые сети учебных заведений, рассказала заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева, отмечает Укринформ.

Что известно о реформе старшей профильной школы?