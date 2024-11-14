Профтехи хотят сделать интереснее: их будут ремонтировать по новому пособию

Украина в условиях войны испытывает дефицит кадров рабочих профессий. Поэтому, одной из главных задач сегодня, является привлечение молодежи к профтехническому образованию – и в частности, через интересные, функциональные учебные пространства.

Важный шаг – сделать это образование престижным и привлекательным для молодежи и через качественные учебные пространства, путем модернизации старых образовательных учреждений. У МОН презентовали пособие, которое предлагает варианты максимально комфортной перестройки профтехов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Выпускников вузов заставят отработать обучение на бюджете: кого и в каком случае

Какова цель пособия "Новый профтех"

Представленное пособие "Новый профтех. Путеводитель по ремонтным работам в учреждениях профтехнического образования", имеет целью помочь учреждениям профессионального образования обновить свои помещения, сделав их более функциональными, эстетическими и комфортными для учащихся и преподавателей.

В нем предоставлены четкие и интуитивно понятные рекомендации для модернизации образовательных пространств. Документ разработан командой урбан-бюро Big City Lab совместно с агентством ARC Wayfinding Systems при поддержке Министерства образования и науки Украины и Swisscontact на основе практик стран Европы.

Сегодня учреждения профессионального образования часто обновляют свои помещения без единой концепции, что приводит к разнообразию в стиле и состоянии помещений. Пособие "Новый профтех" предлагает комплексный подход к ремонту, ориентируясь на четыре ключевые принципы: функциональность, безбарьерность, эстетику и долговечность. Руководителям учреждений будет полезно обратить внимание на конкретные инструкции по обновлению классных комнат, мастерских и других учебных помещений.

К сожалению, о трансформации пространств, созданных еще в советское время, начали говорить только сейчас. И это причина, по которой профессиональное образование довольно непопулярно в Украине. Поэтому нашей задачей было разработать дизайн-решения, которые помогут создать цельное функциональное и комфортное пространство – и убеждать украинскую молодежь выбирать профессиональное образование,

– отмечает Виктория Титова, CEO Big City Lab.

Где можно найти пособие

Пособие "Новый профтех. Путеводитель по ремонтным работам в учреждениях профтехнического образования" доступно для бесплатной загрузки на сайте Министерства образования и науки Украины. Также на сайте можно найти шрифты, разработанные для современных профтехов, которые помогут обеспечить единую эстетику для всех учебных заведений. По этим ссылкам можно скачать пособие и шрифты профтеха.

Главная цель проекта – помочь в организации и качественном воплощении ремонтных работ в учреждениях профессионального образования для получения целостного пространства в будущем и повышения качества обучения студентов.