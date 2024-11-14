Важливий крок – зробити цю освіту престижною і привабливою для молоді і через якісні навчальні простори, шляхом модернізації старих освітніх установ. У МОН презентували посібник, який пропонує варіанти максимально комфортної перебудови профтехів, пише 24 Канал.

Дивіться також Випускників вишів змусять відпрацювати навчання на бюджеті: кого й у якому разі

Яка мета посібника "Новий профтех"

Презентований посібник "Новий профтех. Путівник з ремонтних робіт у закладах професійної освіти", має на меті допомогти закладам професійної освіти оновити свої приміщення, зробивши їх більш функціональними, естетичними та комфортними для учнів і викладачів.

У ньому надані чіткі та інтуїтивно зрозумілі рекомендації для модернізації освітніх просторів. Документ розроблено командою урбан-бюро Big City Lab спільно з агенцією ARC Wayfinding Systems за підтримки Міністерства освіти і науки України та Swisscontact на основі практик країн Європи.

Сьогодні заклади професійної освіти часто оновлюють свої приміщення без єдиної концепції, що призводить до різноманітності в стилі та стані приміщень. Посібник "Новий профтех" пропонує комплексний підхід до ремонту, орієнтуючись на чотири ключові принципи: функціональність, безбар’єрність, естетику та довговічність. Керівникам закладів буде корисно звернути увагу на конкретні інструкції щодо оновлення класних кімнат, майстерень та інших навчальних приміщень.

На жаль, про трансформацію просторів, створених ще за радянських часів, почали говорити тільки зараз. І це причина, через яку професійна освіта є доволі непопулярною в Україні. Тож нашим завданням було розробити дизайн-рішення, що допоможуть створити цільний функціональний і комфортний простір – і переконуватимуть українську молодь обирати професійну освіту,

– зазначає Вікторія Тітова, CEO Big City Lab.

Де можна знайти посібник

Посібник "Новий профтех. Путівник з ремонтних робіт у закладах професійної освіти" доступний для безкоштовного завантаження на сайті Міністерства освіти і науки України. Також на сайті можна знайти шрифти, розроблені для сучасних профтехів, які допоможуть забезпечити єдину естетику для всіх навчальних закладів. За цими посиланнями можна завантажити посібник і шрифти профтеху.

Головна мета проєкту – допомогти в організації та якісному втіленні ремонтних робіт у закладах професійної освіти для отримання цілісного простору в майбутньому і підвищення якості навчання студентів.