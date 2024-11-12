Однако в некоторых случаях таких мест может стать очень мало, потому что государство реально не может их заказать. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в подкасте "Дофамин для образования".

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Кого заставят отрабатывать бюджетное место

Чиновник при этом отметил, что в случае принятия законопроекта № 10399, студенты, которые будут получать высшее образование на бюджете, будут иметь определенные обязанности перед государством.

Это означает, что государство должно предложить тебе первое рабочее место. Кто-то это назовет отработкой, я на самом деле этого слова очень не люблю, потому что не считаю, что это ты отрабатываешь обязанность. Это государство должно предложить конкурентное, по конкурсу первое рабочее место. Это возможно делать среди медиков, это возможно делать с учителями, с некоторыми другими специальностями, связанными с государственным сектором,

– уточнил заместитель главы МОН.

В законопроекте также предусмотрели: если студент после двух лет обучения в вузе поймет, что выбрал не ту специальность, он будет иметь возможность продолжить государственный заказ.

Тогда ты берешь ответственность за то, что будешь брать первое рабочее место. Или можно "сойти" с государственного заказа и продолжать с грантом. Эта идея заложена в законопроекте, – общегосударственное тестирование по специальности, так называемый ЕГКИ [Единый государственный квалификационный экзамен – ред.], после второго курса,

– отметил Винницкий.

Может быть и противоположная ситуация, когда человек начинал учиться по грантовой системе, а после второго курса сдал ЕГКИ и решил продолжать по государственному заказу, ведь ему предложили хорошее рабочее место.

Эта идея, по моему мнению, правильная, потому что если государство все-таки вкладывает 100% в твою подготовку, то, пожалуйста, поработай немножко на государство,

– считает заместитель Лисового.

Но это должна быть работа с конкурентной зарплатой, по его словам.

Выпускники ЗВО, которые получали грант во время обучения, не будут иметь такой обязанности.

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Какие специальности будет "заказывать" государство

Винницкий также сообщил: если государство будет видеть, что для заказа нужно мало специалистов какой-то специальности, то в университетах на нее будет мало бюджетных мест.

На другие специальности будет много бюджетных мест: на медиков, на учителей. Там, где однозначно нужно большое количество специалистов, я не сомневаюсь, что государство будет заказывать и 100% оплачивать обучение,

– пояснил чиновник.