Спикер, кавер, челлендж: какими украинскими словами заменить иноязычные на Новый год

Этот Новый 2024 украинцы, как и предыдущий, не встречают громко из-за войны. Но поздравляют друг друга, сидя за семейным столом.

Образование 24 при этом советует в своих речах и пожеланиях употреблять больше удельных слов. И заменить этими красивыми соответствиями с родного языка иноязычные слова.

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Какие иноязычные слова о Новом году заменить украинскими

В сороковой подборке расскажем вам, какие иноязычные слова можно употреблять или услышать о Новом году и его праздновании. При этом предлагаем вам заменить 10 популярных заимствований по этой теме и вкрапить в свои новогодние речи и разговоры более удельных.

Так, предлагаем вам небольшую подборку праздничных слов, которые вы можете использовать уже сегодня.