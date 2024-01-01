Спікер, кавер, челендж: якими українськими словами замінити іншомовні на Новий рік

Цей Новий 2024 рік українці, як і попередній, не зустрічають гучно через війну. Все ж вітають один одного, сидячи за родинним столом.

Освіта 24 при цьому радить у своїх промовах і побажаннях вживати більше питомих слів. І замінити цими красивими відповідниками з рідної мови іншомовні слова.

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Які іншомовні слова про Новий рік замінити українськими

У сороковій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете вживати чи почути про Новий рік та його святкування. При цьому пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичень на цю тему і вкрапити у свої новорічні промови та розмови більше питомих.

Так, пропонуємо вам невеличку добірку святкових слів, які ви можете використовувати вже сьогодні.