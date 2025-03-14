Зачем "зайцу стоп-сигнал": откуда взялась фраза и что она означает

Многие крылатые выражения распространились из книг, фильмов и даже мультиков, и, конечно, наблюдений за природой. А еще – приобрели другой смысл.

Слышали забавную фразу "нужно, как зайцу стоп-сигнал" – откуда она взялась и что означает, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Извините за мой французский": что означает и какая история известной фразы

Почему стоп-сигнал, и почему зайцу

В каждом поколении есть свои крылатые фразы. Но есть универсальные, которые переходят из поколения в поколение, хотя теряться упоминание о том, откуда они взялись.

Фраза "нужно, как зайцу стоп-сигнал" – это идиоматическое выражение, которое означает, что что-то абсолютно ненужное, лишнее, бессмысленное или не ко времени или не имеет никакой ценности.

По теории ее возникновения то логическая – на основе наблюдения за природой и поведением животных.

Заяц – животное пугливое, и когда оно пугается, то с перепугу бежит, не понимая дороги, и никакие запреты его не остановят. Кроме того, имеет такую особенность – вечером, попадая в полосу света фар автомобиля, не может убежать на обочину.

Ну и конечно, заяц не имеет автомобиля и не пользуется дорогами, где есть стоп-сигналы. Поэтому для него стоп-сигнал является абсолютно бессмысленным и ненужным указателем. Но даже когда заяц выбегает на дорогу – стоп-сигнал для него не является запретом.

Можно встретить версию, что эта фраза распространилась вместе с мультиком "Ну погоди". Ее можно услышать в нескольких фильмах. А из украинских политиков это выражение любит Олег Ляшко.

Зайцу безразлично на стоп-сигнал / Freepik

Фраза "нужен, как зайцу стоп-сигнал" используется в разговорной речи для подчеркивания бесполезности чего-то. Например:

"Этот совет мне нужен, как зайцу стоп-сигнал."

"Твои оправдания нужны, как зайцу стоп-сигнал."

"Этот подарок мне нужен, как зайцу стоп-сигнал."

Интересно, что подобных фраз немало в разных языках. Вот, например, еще несколько вариантов с тем же значением, "нужно, как":

как зайцу бубен;

как рыбке зонтик;

need smth like a fish needs a bicycle (как рыбе велосипед);

нужно, как корове седло;

как пятое колесо к телеге;

как собаке пятая нога;

как слепому зеркало;

не пришей кобыле хвост.

Есть еще несколько интересных фраз, которые распространились в советское время. Как, например, выражение "кино и немцы", о значении и истории которого писали ранее.