Зачем "зайцу стоп-сигнал": откуда взялась фраза и что она означает
- Фраза используется в разговорной речи для подчеркивания бесполезности чего-то.
- Существуют аналогичные выражения в разных языках, например: "как рыбе велосипед", "как пятое колесо к телеге".
Многие крылатые выражения распространились из книг, фильмов и даже мультиков, и, конечно, наблюдений за природой. А еще – приобрели другой смысл.
Слышали забавную фразу "нужно, как зайцу стоп-сигнал" – откуда она взялась и что означает, рассказывает 24 Канал.
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Почему стоп-сигнал, и почему зайцу
В каждом поколении есть свои крылатые фразы. Но есть универсальные, которые переходят из поколения в поколение, хотя теряться упоминание о том, откуда они взялись.
Фраза "нужно, как зайцу стоп-сигнал" – это идиоматическое выражение, которое означает, что что-то абсолютно ненужное, лишнее, бессмысленное или не ко времени или не имеет никакой ценности.
По теории ее возникновения то логическая – на основе наблюдения за природой и поведением животных.
Заяц – животное пугливое, и когда оно пугается, то с перепугу бежит, не понимая дороги, и никакие запреты его не остановят. Кроме того, имеет такую особенность – вечером, попадая в полосу света фар автомобиля, не может убежать на обочину.
Ну и конечно, заяц не имеет автомобиля и не пользуется дорогами, где есть стоп-сигналы. Поэтому для него стоп-сигнал является абсолютно бессмысленным и ненужным указателем. Но даже когда заяц выбегает на дорогу – стоп-сигнал для него не является запретом.
Можно встретить версию, что эта фраза распространилась вместе с мультиком "Ну погоди". Ее можно услышать в нескольких фильмах. А из украинских политиков это выражение любит Олег Ляшко.
Зайцу безразлично на стоп-сигнал / Freepik
Фраза "нужен, как зайцу стоп-сигнал" используется в разговорной речи для подчеркивания бесполезности чего-то. Например:
- "Этот совет мне нужен, как зайцу стоп-сигнал."
- "Твои оправдания нужны, как зайцу стоп-сигнал."
- "Этот подарок мне нужен, как зайцу стоп-сигнал."
Интересно, что подобных фраз немало в разных языках. Вот, например, еще несколько вариантов с тем же значением, "нужно, как":
- как зайцу бубен;
- как рыбке зонтик;
- need smth like a fish needs a bicycle (как рыбе велосипед);
- нужно, как корове седло;
- как пятое колесо к телеге;
- как собаке пятая нога;
- как слепому зеркало;
- не пришей кобыле хвост.
Есть еще несколько интересных фраз, которые распространились в советское время. Как, например, выражение "кино и немцы", о значении и истории которого писали ранее.