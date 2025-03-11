Очень известный фразеологизм "извините за мой французский" имеет интересную историю, которую расскажет 24 Канал.

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Что означает выражение

Если вы услышали выражение "извините за мой французский", знайте – дальше будет ругательство.

В современном украинском языке оно используется после применения нелитературной (чаще нецензурной) лексики как форма извинения.

Выражение очень крылатое, распространено в Европе уже более двух веков и часто встречается в литературе и кино. Его можно слышать на английском, украинском, русском, или калькировано.

простите за мой французский,

пардоньте за мой французский.

История известного высказывания

По одной из версий, эту фразу использовали в XIX веке англичане, которые слишком часто в свою речь вставляли французские выражения. Они чувствовали неловкость перед слушателями, которые могли и не знать французского – Pardon my French / Excuse my French.

Со временем, она стала своеобразным высмеиванием для людей, которые пользовались иноязычными словами, что были непонятными и воспринимались как ругательство.

Впервые печатное упоминание этого выражения встречается в журнале The Lady's Magazine в 1830 году.

В выпуске Harper's Weekly 1895 года появляется "Excuse my French", где американский турист спросил об архитектуре Европы и сказал: "Проклятые дворцы! Извините, мой французский".

Еще более бранный смысл фраза приобретает после Первой мировой войны, когда британские солдаты вернулись домой с континента. Фраза становится популярной в газетах и театральных постановках.

Постер к фильму 1921 года "Простите, мой французский"; персонаж слева использует французскую нецензурную лексику "Diable!" / Википедия

Эту фразу использовали в телевизионных и семейных фильмах, где менее оскорбительным словам предшествует "извините за мой французский", чтобы усилить их эффект без нарушения цензуры. Первым примером является фильм "Выходной день Ферриса Буллера"; Кэмерон Фрай говорит: "Извините за мой французский, но вы мудак" во время телефонного разговора с Эдвардом Руни.

Есть версия, что на территории Российской империи, выражение появилось в XIX веке, когда у дворян было модно изучать французский. Но ругань французскую они не изучали, а вплетали русскую. А потому извинялись за эмоции и несовершенный язык – "извините за мой французский".

Эта фраза до сих пор популярна в литературе и кино. В Советском Союзе версию выражения "пардоньте за мой французский" использовали в фильме "За двумя зайцами" 1961 года.

Об интересных выражениях, которые имеют историю мы рассказывали и раньше, в частности о происхождении и значение выражения "кино и немцы".