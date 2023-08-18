Нужно ли отправлять ребенка в школу, если ночью была тревога: ответ Оксена Лисового

Российские оккупанты не прекращают обстрелов Украины даже ночью. Спускаться в укрытие – обязательно для безопасности каждого, и с началом учебного года у детей могут возникать трудности.

Пока нет нормативного регулирования того, нужно ли отправлять детей в школу после того, как они ночью сидели в укрытии из-за воздушной тревоги. Министр образования Оксен Лисовой объяснил родителям свою позицию по этому вопросу.

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Нужно ли детям идти в школу после ночных воздушных тревог

По мнению Оксена Лисового, уставший и невыспавшийся ребенок просто не сможет воспринимать учебный материал и достичь нужного уровня концентрации. Даже взрослым трудно работать после того, как ночью была воздушная тревога, так что уж говорить о детях.

По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально – пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн,

– объяснил министр.

Если же ученик пропустил контрольную или самостоятельную работу, педагоги должны пойти навстречу и разрешить составить работу.

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Если же обучение дистанционное, и у учителя или учеников раздался сигнал тревоги, первое, что нужно сделать – пойти в укрытие. Если есть возможность продолжить урок – прекрасно, если нет – в этом нет ничего страшного, ведь безопасность превыше всего.

"Устойчивость – наша суперсила. Мы можем больше, чем думаем. Но в то же время должны заботиться о нашем физическом и психическом здоровье, чтобы иметь устойчивое общество, которое способно на большее", – подытожил министр.

Он также призвал не гнаться за академической успеваемостью, а прежде всего позаботиться друг о друге и не увеличивать нагрузку без надобности.