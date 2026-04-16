Скандал из-за ударений: учительница назвала самое нелепое задание на НМТ

Задание с ударениями на НМТ вызвало дискуссию среди учителей и учеников. Одна из репетиторов назвала его бессмысленным и таким, что только запутывает выпускников.

Учительница и репетитор по украинскому языку Ольга поделилась критикой заданий с ударениями в своем TikTok. По ее мнению, такие вопросы в Национальном мультипредметном тесте не проверяют знания, а только создают путаницу.

Почему задание с ударениями вызывает критику?

В своем видео педагог привела пример слова "йогурт". По нормам словарей ударение в нем падает на второй слог – "йогУрт".

Впрочем, как замечает Ольга, в повседневной речи такой вариант почти не используется. Именно это, по ее мнению, делает подобные задания оторванными от реальной языковой среды.

Какие аргументы приводит учительница: смотрите видео

Она также отметила, что ученики часто воспринимают такие вопросы как ловушку, а не проверку знаний, ведь логично выбрать правильный вариант без предварительного заучивания сложно.

В то же время словарь СЛОВАРЬ.UA дает оба варианта ударения, как правильные.

Как ставить ударение "йогурт" / Скриншот СЛОВАРЬ.UA

Как отреагировали пользователи соцсетей?

Под видео учительницы собралось большое количество комментариев, и мнения пользователей разделились. Часть поддержала позицию педагога, назвав задания с ударениями "запутанными" и "ненужными".

Некоторые пользователи отметили, что сами сталкивались с трудностями при изучении ударений, особенно в старших классах. Другие же иронизировали, что выбирают "самый нелогичный" вариант ответа – и это часто срабатывает.

В то же время часть комментаторов отметила, что правильные ударения являются важным признаком языковой культуры, даже если они не всегда совпадают с разговорной практикой.

Действительно ли ударения не нужны на НМТ?

Несмотря на критику, часть педагогов убеждена, что знание нормативных ударений остается важным. Они подчеркивают: именно литературная норма формирует языковую грамотность.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что в словарях возможны варианты ударения или изменения норм со временем. Поэтому ученикам приходится не только запоминать правила, но и адаптироваться к языковым изменениям.

Таким образом, дискуссия вокруг ударений на НМТ демонстрирует более широкую проблему – разрыв между живым языком и его нормативными требованиями в обучении.

