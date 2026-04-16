Учительница и репетитор по украинскому языку Ольга поделилась критикой заданий с ударениями в своем TikTok. По ее мнению, такие вопросы в Национальном мультипредметном тесте не проверяют знания, а только создают путаницу.
Почему задание с ударениями вызывает критику?
В своем видео педагог привела пример слова "йогурт". По нормам словарей ударение в нем падает на второй слог – "йогУрт".
Впрочем, как замечает Ольга, в повседневной речи такой вариант почти не используется. Именно это, по ее мнению, делает подобные задания оторванными от реальной языковой среды.
Какие аргументы приводит учительница:
Она также отметила, что ученики часто воспринимают такие вопросы как ловушку, а не проверку знаний, ведь логично выбрать правильный вариант без предварительного заучивания сложно.
В то же время словарь СЛОВАРЬ.UA дает оба варианта ударения, как правильные.
Как ставить ударение "йогурт" / Скриншот СЛОВАРЬ.UA
Как отреагировали пользователи соцсетей?
Под видео учительницы собралось большое количество комментариев, и мнения пользователей разделились. Часть поддержала позицию педагога, назвав задания с ударениями "запутанными" и "ненужными".
Некоторые пользователи отметили, что сами сталкивались с трудностями при изучении ударений, особенно в старших классах. Другие же иронизировали, что выбирают "самый нелогичный" вариант ответа – и это часто срабатывает.
В то же время часть комментаторов отметила, что правильные ударения являются важным признаком языковой культуры, даже если они не всегда совпадают с разговорной практикой.
Действительно ли ударения не нужны на НМТ?
Несмотря на критику, часть педагогов убеждена, что знание нормативных ударений остается важным. Они подчеркивают: именно литературная норма формирует языковую грамотность.
Некоторые комментаторы обратили внимание, что в словарях возможны варианты ударения или изменения норм со временем. Поэтому ученикам приходится не только запоминать правила, но и адаптироваться к языковым изменениям.
Таким образом, дискуссия вокруг ударений на НМТ демонстрирует более широкую проблему – разрыв между живым языком и его нормативными требованиями в обучении.
