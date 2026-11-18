В Украине и в дальнейшем будут сокращать количество вузов. Однако Министерство образования и науки планирует делать это не путем механического закрытия или объединения вузов.

В настоящее время МОН совместно с парламентским комитетом разрабатывает критерии, на основании которых будут приниматься соответствующие решения. Об этом глава ведомства Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному.

Что планирует МОН по сокращению количества вузов?

Бутенко говорит, что должны быть соответствующие критерии объединения, а не просто произвольное желание чиновников присоединить один вуз к другому.

По его словам, при формировании критериев могут учитываться:

количество научных исследований;

объемы финансирования, привлеченного благодаря научной деятельности;

соотношение количества студентов и преподавателей.

Как именно будут сокращать сеть вузов?

Одним из вариантов, рассматриваемых в рамках реформы высшего образования, является создание университетских консорциумов. Такой подход позволит учебным заведениям совместно реализовывать образовательные программы и научные исследования, сохраняя при этом статус отдельных юридических лиц.

Для реализации таких программ вузы смогут объединять преподавательские ресурсы, оборудование и совместно подавать заявки на грантовое финансирование.

В консорциуме не нужно ломать копья, там одни преподаватели из одного университета, другие – из другого. И если эта программа будет успешной, она сможет привлечь студентов и получит либо государственное, либо частное финансирование,

– говорит чиновник.

Как проходит процесс объединения вузов в Украине?