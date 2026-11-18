Министр образования и науки рассекретил планы по сокращению числа университетов в Украине
В Украине и в дальнейшем будут сокращать количество вузов. Однако Министерство образования и науки планирует делать это не путем механического закрытия или объединения вузов.
В настоящее время МОН совместно с парламентским комитетом разрабатывает критерии, на основании которых будут приниматься соответствующие решения. Об этом глава ведомства Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному.
Что планирует МОН по сокращению количества вузов?
Бутенко говорит, что должны быть соответствующие критерии объединения, а не просто произвольное желание чиновников присоединить один вуз к другому.
По его словам, при формировании критериев могут учитываться:
количество научных исследований;
объемы финансирования, привлеченного благодаря научной деятельности;
соотношение количества студентов и преподавателей.
Как именно будут сокращать сеть вузов?
Одним из вариантов, рассматриваемых в рамках реформы высшего образования, является создание университетских консорциумов. Такой подход позволит учебным заведениям совместно реализовывать образовательные программы и научные исследования, сохраняя при этом статус отдельных юридических лиц.
Для реализации таких программ вузы смогут объединять преподавательские ресурсы, оборудование и совместно подавать заявки на грантовое финансирование.
В консорциуме не нужно ломать копья, там одни преподаватели из одного университета, другие – из другого. И если эта программа будет успешной, она сможет привлечь студентов и получит либо государственное, либо частное финансирование,
– говорит чиновник.
Как проходит процесс объединения вузов в Украине?
- МОН мотивирует объединение вузов и подчеркивает, что после объединения они могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Речь идет только о тех вузах, которые находятся в сфере управления МОН. Таких насчитывается около 120.
- Помимо них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и т. п.
- Согласно предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства к 2030 году планировалось оставить около 100 вузов.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.