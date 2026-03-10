На Закарпатье объединяют два крупнейших вуза: какой университет образуют
- Кабмин согласился на объединение двух крупнейших вузов Закарпатья.
- Речь идет об объединении Ужгородского национального университета и Мукачевского государственного университета в единый Ужгородский университет.
На Закарпатье объединят два крупнейших университета области. Речь идет об Ужгородском национальном университете и Мукачевском государственном университете.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Виталий Глагола. Он получил распоряжение правительства.
Почему объединяют вузы?
В документе указано, что Кабмин согласился с предложением Министерства образования и науки Украины о создании единого Ужгородского университета. Для этого реорганизуют Ужгородский национальный университет и Мукачевский государственный университет.
Оба вуза присоединят к новой структуре – Ужгородского университета. Он будет подчинен МОН. Распоряжение правительства подписали на днях.
Важная деталь: в документе указано, что студенты обоих университетов продолжат обучение по своим специальностям, а образовательный процесс не останавливается,
– сообщил Глагола.
Также правительство поручило МОН обеспечить создание новой структуры.
Распоряжение правительства / фото с телеграм-канала Виталия Глаголы
По словам Глаголы, после объединения сразу планируют подготовку заявки на возвращение ЗВО статуса национального.
Он также ожидает, ближайшее время появятся детали относительно руководства нового вуза, структуры факультетов и тому подобное.
Ранее Глагола в своем телеграм-канале сообщал, что ученые советы обратятся к центральной власти по объединению двух вузов. Это решение вызвало оживленное обсуждение педагогов в регионе.
Как продолжается объединение вузов в Украине?
- В Украине продолжается модернизация сети высших учебных заведений.
- МОН мотивирует такие объединения и отмечает, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Для наведения порядка в этой сети разрабатывают соответствующий законопроект.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 вузов.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.