Готовят законопроект: продолжит ли МОН объединение вузов
- Министерство образования и науки Украины проводит модернизацию сети вузов, чтобы сделать ее эффективной.
- После укрупнения университеты могут получить до 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Для упорядочения сети готовят соответствующий законопроект.
В Украине продолжается модернизация сети вузов. Она важна, чтобы сделать ее эффективной и качественной.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. По его словам, модернизация сети ЗВО должна стать эффективной и качественной.
Как будет происходить объединение вузов?
Чиновник заявил, что МОН мотивирует такие объединения вузов. В частности, акцентируют на том, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
В этом проекте сейчас 10 укрупненных заведений, то есть 15 миллионов долларов США инвестиций в них,
– уточнил заместитель министра.
И добавил, что следует понимать: если в городе с населением 150 тысяч есть 6 – 7 университетов, то нужно после дискуссий объединять местные ЗВО. Усиление может происходить на уровне города или региона.
Также Трофименко сообщил, что сейчас готовят законопроект по модернизации сети вузов. Речь идет не только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. А таких есть около 120. Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное. Для наведения порядка в этой сети и разрабатывают соответствующий законопроект – учитывая и демографию тоже.
Как продолжается модернизация сети вузов?
- Процесс укрупнения университетов в Украине не прекращали.
- В сети Министерства образования и науки Украины сейчас более 120 вузов.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.