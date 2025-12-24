Готовят законопроект: продолжит ли МОН объединение вузов

В Украине продолжается модернизация сети вузов. Она важна, чтобы сделать ее эффективной и качественной.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. По его словам, модернизация сети ЗВО должна стать эффективной и качественной.

Смотрите также "Не удержим": в МОН прокомментировали выезд за границу 18 – 22-летних

Как будет происходить объединение вузов?

Чиновник заявил, что МОН мотивирует такие объединения вузов. В частности, акцентируют на том, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.

В этом проекте сейчас 10 укрупненных заведений, то есть 15 миллионов долларов США инвестиций в них,

– уточнил заместитель министра.

И добавил, что следует понимать: если в городе с населением 150 тысяч есть 6 – 7 университетов, то нужно после дискуссий объединять местные ЗВО. Усиление может происходить на уровне города или региона.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Также Трофименко сообщил, что сейчас готовят законопроект по модернизации сети вузов. Речь идет не только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. А таких есть около 120. Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное. Для наведения порядка в этой сети и разрабатывают соответствующий законопроект – учитывая и демографию тоже.

Смотрите также Вузы могут сократить обучение на бакалавриате до 3 лет, – МОН

Как продолжается модернизация сети вузов?