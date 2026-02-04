Ужгородский и Мукачевский университеты планируют объединить
- Ужгородский национальный университет и Мукачевский государственный университет планируют объединить для оптимизации сети высших учебных заведений.
- Центральные органы власти будут принимать окончательное решение об объединении.
Ужгородский национальный университет и Мукачевский государственный университет объединят. Этот вопрос рассмотрели на заседании Ученых советов вузов.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола. Ученые советы обратятся к центральной власти относительно объединения двух университетов.
Почему вузы хотят объединить?
В УжНУ при этом отметили необходимость сохранения статуса национального университета. В документе Ученого совета вуза указали, что объединение предлагают "с целью оптимизации сети высших учебных заведений и повышения эффективности их деятельности".
Все же часть преподавателей и студентов обеспокоена возможными последствиями объединения и призывает к более широкому публичному обсуждению этого вопроса.
Мы рассматриваем возможное объединение как инструмент усиления университетов. Для студентов и преподавателей это не создает угроз: образовательный процесс, учебные программы и кадровый потенциал будут сохраняться. Речь идет об организационном усилении и расширении возможностей,
– заявил ректор УжНУ Владимир Смоланка.
окончательное решение о возможном объединении университетов будут принимать центральные органы власти.
Как идет объединение вузов в Украине?
- В Украине продолжается модернизация сети вузов.
- МОН мотивирует такие объединения и акцентирует на том, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- В этом проекте сейчас – 10 укрупненных заведений.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное.
- Для наведения порядка в этой сети разрабатывают соответствующий законопроект.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.