Где нужно учиться, чтобы стать президентом: где получали образование Трамп и его соперница Харрис

В нынешней президентской гонке в США участвовали Дональд Трамп и Камала Харрис, что приковало к себе внимание мирового сообщества. Их позиции сформировал жизненный, профессиональный опыт и образование. Где и как учились будущие политики?

Длительные дебаты кандидатов Камалы Харрис и Дональда Трампа привлекали внимание к их профессиональному опыту и к образованию. Какое же образование получили политики, предлагает узнать 24 Канал, ссылаясь на "Освиторию".

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Элитное образование Дональда Трампа

Кандидат от Республиканской партии гордится своим элитным образованием. Возможно, именно оно поспособствовало тому, что он, вероятно, во второй раз станет президентом США по результатам голосования выборщиков.

Домашнее воспитание в семье было консервативным – обязательная строгая дисциплина, нельзя было даже взять что-то из холодильника без разрешения родителей. Детский сад, который посещал Дональд, учил по оригинальной программе – акцент на практических навыках: садоводство и строительство больших сооружений из кубиков, которое нравилось будущему президенту.

Далее была частная элитная школа Кью-Форест, с 5 лет. Школа гордится тем, что всегда ученики имели самое современное оборудование. А углубленная система обучения требует усилий, формирует умение смело мыслить и исследовать, а также дисциплины. Мальчик не вписывался в эту атмосферу, поэтому к нему часто применяли дисциплинарные наказания. Трампа в детстве считали проказником, но когда он ударил учителя и начал носить холодное оружие, отец решил, что ученым сын не станет и лучшие методы воспитания – военная дисциплина.

С 13 лет Дональд Трамп – кадет частной Нью-Йоркской военной академии. Основанное еще в 1889 году заведение сосредотачивалось на традиционных ценностях, таких как лояльность к старшим по званию и подотчетность. Своей миссией академия видела: "Закалить ум, тело и характер, привить самодисциплину". Остальные пункты звучат тоже как план подготовки к войне: "вооружить знаниями и навыкам. Четыре столпа успеха: знания, характер, лидерство, легкая атлетика".

Высшее образование Трамп начал в колледже при Университете Фордхэм в Бронксе, но через два года перевелся в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. Это старейшая в мире, известная бизнес-школа, где преподавание строится на реальных кейсах и практическом решении задач. Школа готовила настоящих акул бизнеса, поощряла устойчивость, лидерство, дух конкуренции и авантюризма. Трамп получил там степень бакалавра экономических наук. Так, во время дебатов он сказал:

Я учился в Уортонской школе бизнеса, и многие лучшие профессора там считают мой экономический план блестящим.

Дональд Трамп предпринял попытку основать собственный университет в 2005 году. Однако, он стал известным благодаря скандалам и судебным искам. Университет Трампа предлагал дипломные и последипломные программы в сфере недвижимости, обещал раскрыть секреты успехов Трампа в бизнесе. Впрочем, студенты подали несколько судебных исков, утверждая, что полноценного обучения не велось. Кроме того, Генеральная прокуратура предупредила, что использование в названии слова "университет" без получения образовательной лицензии запрещено. После этого Университет Трампа прекратил существование.

Его образовательные реформы не менее категоричны, чем его образование.

Камала Харрис: разнообразное образование двух стран

Кандидат от Демократической партии неоднократно говорила, что успехом в карьере обязана образовательному опыту. И в первую очередь – воспитанию, благодаря которому сформировалось принятие культурного многообразия, инклюзия, креативность. Имея разнообразные корни, отец происходил с Ямайки, а мать – из Индии, и опыт эмиграции, это повлияло на образование и развитие личности.

В 13 лет она переехала с мамой в Канаду и посещала среднюю школу Вестмаунт в Монреале. Где учились дети эмигрантов и дети с особыми образовательными потребностями. Одной из важнейших задач педагогов было создать доброжелательную безопасную атмосферу, приучать к тому, что "все разные и равные". Девиз: "Разум - указатель жизни" давал ученикам веру в свои силы.

Девочка с уважением относилась к педагогам, ведь ее мать также в те годы работала преподавательницей в медицинской школе Университета Макгилла.

Семнадцатилетняя Камала поступила в колледж Ванье в Монреале. Там прививали те же ценности: инклюзивность, культурное разнообразие, открытость к миру, креативность. Целью колледж ставил создание позитивной среды для учеников и педагогов любых национальных культур и происхождения. И сегодня заведение обслуживает многонациональную группу учащихся, демонстрируя уважение к их культурному и религиозному разнообразию. Издавна здесь делали акцент на разнообразном волонтёрстве и основанию учениками инициатив в своих общинах.

Уже взрослой Камала Харрис возвращается в США и получает образование по экономике и политологии в Говардском университете, который входил в первые 5% мирового академического рейтинга.

Она была активной студенткой: работала в студенческом совете, регулярно участвовала в группе дебатов. В своих мемуарах Харрис написала:

Каждый сигнал говорил студентам, что мы можем быть кем угодно – что мы молодые, одаренные и черные.

Она получила еще одно образование в юридическом колледже Калифорнийского университета. Это обычная публичная юридическая школа, она не считалась престижной, поэтому стоило прилагать больше усилий, чтобы делать карьеру. Но этот период принес опыт организаторской деятельности: Харрис была президентом Ассоциации чернокожих студентов-юристов.

Такой опыт сделал ее популярной среди американцев, которым нужно корректное и понимающее отношение.