Тривалі дебати кандидатів Камали Гарріс та Дональда Трампа привертали увагу до їх професійного досвіду та до освіти. Яку ж освіту здобули політики, пропонує дізнатися 24 Канал, посилаючись на "Освіторію".

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Елітна освіта Дональда Трампа

Кандидат від Республіканської партії пишається своєю елітною освітою. Можливо, саме вона посприяла тому, що він, імовірно, вдруге стане президентом США за результатами голосування виборників.

Домашнє виховання у родині було консервативним – обов'язкова сувора дисципліна, не можна було навіть взяти щось із холодильника без дозволу батьків. Дитячий садок, який відвідував Дональд навчав за оригінальною програмою – акцент на практичних навичках: садівництво та будівля великих споруд із кубиків, яке подобалось майбутньому президенту.

Далі була приватна елітна школа Кью-Форест, з 5 років. Школа пишається тим, що завжди учні мали найсучасніше обладнання. А поглиблена система навчання вимагає зусиль, формує уміння сміливо мислити та досліджувати, а також дисципліни. Хлопчик не вписувався в цю атмосферу, тож до нього часто застосовували дисциплінарні покарання. Трампа в дитинстві вважали пустуном, але коли він вдарив вчителя та почав носити холодну зброю, батько вирішив, що вченим син не стане і найкращі методи виховання – військова дисципліна.

З 13 років Дональд Трамп – кадет приватної Нью-Йоркської військової академії. Заснований ще 1889 року заклад зосереджувався на традиційних цінностях, таких як лояльність до старших за званням та підзвітність. Своєю місією академія вбачала: "Загартувати розум, тіло та характер, прищепити самодисципліну". Решта пунктів звучать теж як план підготовки до війни: "озброїти знаннями та навичкам. Чотири стовпи успіху: знання, характер, лідерство, легка атлетика".

Вищу освіту Трамп розпочав у коледжі при Університеті Фордхем у Бронксі, але за два роки перевівся до Вортонській школі бізнесу Пенсильванського університету. Це найстаріша у світі, відома бізнес-школа, де викладання будується на реальних кейсах і практичному розв’язанні задач. Школа готувала справжніх акул бізнесу, заохочувала стійкість, лідерство, дух конкуренції та авантюризму. Трамп здобув там ступінь бакалавра економічних наук. Так, під час дебатів він сказав:

Я навчався у Вортонській школі бізнесу, і багато найкращих професорів там вважають мій економічний план блискучим.

Дональд Трамп зробив спробу заснувати власний університет у 2005 році. Однак, він став відомим завдяки скандалам та судовим позовам. Університет Трампа пропонував дипломні та післядипломні програми у сфері нерухомості, обіцяв розкрити секрети успіхів Трампа в бізнесі. Утім, студенти подали кілька судових позовів, стверджуючи, що повноцінного навчання не велося. Крім того, Генеральна прокуратура попередила, що використання в назві слова "університет" без отримання освітньої ліцензії заборонено. Після цього Університет Трампа припинив існування.

Його освітні реформи не менш категоричні, ніж його освіта.

Камала Гарріс: різноманітна освіта двох країн

Кандидатка від Демократичної партії неодноразово казала, що успіхом у кар’єрі завдячує освітньому досвіду. І в першу чергу – вихованню, завдяки якому сформувалося прийняття культурного різноманіття, інклюзія, креативність. Маючи різноманітне коріння, батько походив з Ямайки, а мати – з Індії, та досвід еміграції, це вплинуло на освіту та розвиток особистості.

У 13 років вона переїхала з мамою до Канади та відвідувала середню школу Вестмаунт у Монреалі. Де навчалися діти емігрантів та діти з особливими освітніми потребами. Одним з найважливіших завдань педагогів було створити доброзичливу безпечну атмосферу, привчати до того, що "всі різні та рівні". Девіз: "Розум — дороговказ життя" давав учням віру у свої сили.

Дівчинка з повагою ставилася до педагогів, адже її мати також у ті роки працювала викладачкою в медичній школі Університету Макгілла.

Сімнадцятирічна Камала вступила до коледжу Ваньє в Монреалі. Там прищеплювали ті самі цінності: інклюзивність, культурне розмаїття, відкритість до світу, креативність. За мету коледж ставив створення позитивного середовища для учнів та педагогів будь-яких національних культур та походження. І сьогодні заклад обслуговує багатонаціональну групу учнів, демонструючи повагу до їх культурного та релігійного розмаїття. Здавна тут робили акцент на різноманітному волонтерстві та започаткуванню учнями ініціатив у своїх громадах.

Уже дорослою Камала Гарріс повертається у США та здобуває освіту з економіки та політології у Говардському університеті, що входив до перших 5% світового академічного рейтингу.

Вона була активною студенткою: працювала в студентській раді, регулярно брала участь у групі дебатів. У своїх мемуарах Гарріс написала:

Кожен сигнал говорив студентам, що ми можемо бути ким завгодно — що ми молоді, обдаровані та чорні.

Вона здобула ще одну освіту у юридичному коледжі Каліфорнійського університету. Це звичайна публічна юридична школа, вона не рахувалася престижною, тому варто було докладати більше зусиль, щоб робити кар'єру. Але цей період приніс досвід організаторської діяльності: Гарріс була президенткою Асоціації чорношкірих студентів-юристів.

Такий досвід зробив її популярною серед американців, яким потрібне коректне та розуміюче ставлення.