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Учеба Образование в Украине Украина будет признавать образование, полученное на ВОТ: новый порядок
31 июля, 13:42
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Украина будет признавать образование, полученное на ВОТ: новый порядок

Мария Волошин
Основні тези
  • Украина будет признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированных территориях.
  • Правило действует для профессионального и высшего образования, за исключением магистерских программ, кроме медицинских, фармацевтических и ветеринарных.
  • Процедура включает подачу заявления, собеседование, оценивание учебных результатов и утверждение результатов обучения.

Украина будет признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированных территориях. Речь идет о профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном предвысшем и высшем образовании.

Правительство согласовало соответствующий Порядок от 15 июля 2025 года № 871. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Будут ли признавать образование, полученное на ВОТ?

Утвержденный Порядок предусматривает следующие основные этапы процедуры:

  • подача заявления, образовательной декларации и других документов в учебное заведение;

  • проведение собеседования между заявителем и комиссией;

  • принятие комиссией решения о возможности проведения оценивания;

  • оценивание результатов обучения в определенных формах;

  • оформление комиссией протокола с рекомендациями по результатам оценивания;

  • утверждение руководителем заведения приказа о признании результатов обучения на основании выводов комиссии.

В приложениях к документу перечислили соответствующие специальности и профессии.

Не подлежат признанию результаты, полученные на магистерском, образовательно-научном или образовательно-творческом уровнях. Исключение – магистерские программы медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, которые будут учтены, 
– сообщил омбудсмен.

По его словам, это решение дает возможность людям с ВОТ вернуться в украинское пространство и стать активными участниками восстановления и развития страны.

  • Ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказывала, что на ВОТ находятся около 600 тысяч детей. Количество учеников с временно оккупированных территорий, которые присоединились к украинской системе образования, в этом году уменьшилось.