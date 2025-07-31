Украина будет признавать образование, полученное на ВОТ: новый порядок
- Украина будет признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированных территориях.
- Правило действует для профессионального и высшего образования, за исключением магистерских программ, кроме медицинских, фармацевтических и ветеринарных.
- Процедура включает подачу заявления, собеседование, оценивание учебных результатов и утверждение результатов обучения.
Украина будет признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированных территориях. Речь идет о профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном предвысшем и высшем образовании.
Правительство согласовало соответствующий Порядок от 15 июля 2025 года № 871. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
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Будут ли признавать образование, полученное на ВОТ?
Утвержденный Порядок предусматривает следующие основные этапы процедуры:
подача заявления, образовательной декларации и других документов в учебное заведение;
проведение собеседования между заявителем и комиссией;
принятие комиссией решения о возможности проведения оценивания;
оценивание результатов обучения в определенных формах;
оформление комиссией протокола с рекомендациями по результатам оценивания;
утверждение руководителем заведения приказа о признании результатов обучения на основании выводов комиссии.
В приложениях к документу перечислили соответствующие специальности и профессии.
Не подлежат признанию результаты, полученные на магистерском, образовательно-научном или образовательно-творческом уровнях. Исключение – магистерские программы медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, которые будут учтены,
– сообщил омбудсмен.
По его словам, это решение дает возможность людям с ВОТ вернуться в украинское пространство и стать активными участниками восстановления и развития страны.
- Ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказывала, что на ВОТ находятся около 600 тысяч детей. Количество учеников с временно оккупированных территорий, которые присоединились к украинской системе образования, в этом году уменьшилось.