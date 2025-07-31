Украина будет признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированных территориях. Речь идет о профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном предвысшем и высшем образовании.

Правительство согласовало соответствующий Порядок от 15 июля 2025 года № 871. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

К теме Сколько украинских учеников находятся на ВОТ и учатся ли в нашей системе образования

Будут ли признавать образование, полученное на ВОТ?

Утвержденный Порядок предусматривает следующие основные этапы процедуры:

подача заявления, образовательной декларации и других документов в учебное заведение;

проведение собеседования между заявителем и комиссией;

принятие комиссией решения о возможности проведения оценивания;

оценивание результатов обучения в определенных формах;

оформление комиссией протокола с рекомендациями по результатам оценивания;

утверждение руководителем заведения приказа о признании результатов обучения на основании выводов комиссии.

В приложениях к документу перечислили соответствующие специальности и профессии.

Не подлежат признанию результаты, полученные на магистерском, образовательно-научном или образовательно-творческом уровнях. Исключение – магистерские программы медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления, которые будут учтены,

– сообщил омбудсмен.

По его словам, это решение дает возможность людям с ВОТ вернуться в украинское пространство и стать активными участниками восстановления и развития страны.