Количество украинских студентов в западных университетах значительно возросло. Они получают образование в Европе, США, Канаде, Австралии.

Более чем в пять раз выросло количество украинцев, которые получают образование за рубежом, за последние 15 лет: с 21 000 в 2008/2009 учебном году – до 115 000 в 2023/2024. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на исследование Егора Стадного из Вокс Украина.

Сколько украинцев получает образование в зарубежных вузах?

В Украине общее количество студентов составило 754 тысяч человек в 2021/2022 учебном году, 807 тысяч человек – в 2022/2023 и 899 тысяч человек – в 2023/2024.

До начала полномасштабной войны за пределами страны учились 9% украинцев. В 2022 году этот показатель вырос до 11,9%, а в 2023 несколько уменьшился – до 11,4%.

С 2008 по 2014 годы количество студентов за рубежом росло на 2000 – 7000 ежегодно из-за стремления лучшего образования и карьерных возможностей. Агрессия России в 2014 году ускорила миграцию.

Полномасштабное вторжение 2022 года вызвало рост на 47% в 2022/2023 (с 75 000 до 109 000), с последующей стабилизацией на уровне 115 000 в 2023/2024.

Где больше всего украинских студентов?

В 2008/2009 году лидером среди стран по количеству студентов-украинцев была Германия (8121 студент), за ней – Польша (2831). К 2013/2014 Польша опередила Германию с 15 123 студентами.

В 2023/2024 Польша стала главным направлением, принимая 46 210 студентов (40% всех украинских студентов за рубежом).

Другие ключевые страны – Германия, Канада (10 905 студентов), Словакия (10 197), Чехия.

В 2023/2024 украинцы составляли значительную долю иностранных студентов в Словакии (53,5%), Польше (43,1%), Литве (16,7%), Чехии (12,2%), Болгарии (11,2%), Эстонии (9,9%).

В 2022/2023 учебном году количество украинских студентов выросло на 35 000 (+47%) из-за вынужденной миграции.

Основные реципиенты: Польша, Канада, Словакия, Германия, Чехия, Франция, Литва (более 80% прироста).

До 2022 года 60% украинских студентов за рубежом были женщинами. После 2022 года доля мужчин выросла до 50% в 2022/2023.

Рост количества украинских студентов в западных университетах будет продолжаться.