О выборе вуза принцессой сообщили на сайте королевской семьи Норвегии, пишет 24 Канал.

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Где будет учиться принцесса Норвегии?

Норвежская принцесса Ингрид Александра с августа 2025 года станет студенткой. Для своего обучения 21-летняя принцесса выбрала Сиднейский университет. Она будет учиться три года и будет жить в общежитии, в которое уже успела поселиться.

Я с нетерпением жду начала обучения в Сиднейском университете. Быть студенткой – это будет увлекательно, и я надеюсь получить новые взгляды как на европейские, так и на международные дела. Я уверена, что узнаю много нового,

– сказала принцесса.

Еще в мае было объявлено, что принцесса Ингрид Александра будет учиться по трехлетней программе бакалавра искусств с фокусом на международные отношения и политическую экономию.

Девушка уже переехала, успела прогулялась по городу и сделала несколько фото, в том числе и на фоне сиднейской оперы. Она выглядит как обычная студентка – в джинсах, кроссовках и синем свитере.

Принцесса Ингрид Александра / фото с сайта королевской семьи

Интересно знать! Принцесса Ингрид Александра – будущая королева Норвегии. Она родилась 21 января 2004 года и является старшим ребенком кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Мерит. Внучка нынешнего короля Харальда V и королевы Сони. Именно Ингрид Александра является второй в очереди на престол после своего отца. После восхождения на престол она станет второй женщиной-монархиней страны.

Ингрид Александра близка в своих научных интересах к образованию отца и дедушки.

Хотя принцесса будет учиться далеко за пределами страны, король Харальд сообщил, что после завершения обучения Ингрид Александра вернется на Родину и будет представлять королевскую семью.

Вы получите все обратно с процентами, когда она вернется домой. Я считаю, что это просто преимущество. Ей нужно позволить учиться и получить образование, прежде чем она начнет представлять (семью – 24 Канал),

– сказал он.

К такому выбору отнеслись с пониманием, поскольку и король, и кронпринц получали образование заграницей.

Отец принцессы, кронпринц Хокон учился в Калифорнийском университете в Беркли в 1999 году, а впоследствии – в Лондонской школе экономики. Дедушка, король Харальд V в 1960-х годах был студентом Оксфордского колледжа Баллиол, где изучал историю, экономику и политику.

Принцесса Ингрид Александра начала обучение в Сиднейском университете после завершения 15-месячной военной службы. Она проходила службу в Инженерном батальоне Северной бригады, где получила звание рядовой и выполняла обязанности артиллеристки, сообщает ресурс Yahoo!News.