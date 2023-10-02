Учитель должен распознать в ученике искру, которая разовьет талант этого ребенка. При этом школьники не должны переступать предел совести, достоинства и творить не только свой, но и успех государства.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020. И объяснил: наше общество должно утверждать и развивать украинскую идентичность. Украинцы не должны сомневаться в том, кто они должны защищать и развивать наше государство.

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Какую главную черту должен развить учитель в ученике

В то же время даже во время войны часть украинцев – патриоты и понимают украинскую идентичность, а часть – представители "русского мира", заявил педагог. При этом акцентировал, что самая страшная и значительная часть украинского общества - те, кому "какая разница".

Явление приспособленчества у нас значительно из-за того, что долгое время у нас не было государства. С одной стороны – страшно, что сейчас идет война, это трагедия, но с другой – любая война ускоряет процесс создания политической нации в новейшей истории,

– подчеркнул Дякив.

И добавил, что еще до 22 февраля 2024 года мало кто мог представить, что нашему государству будет так помогать мир. Также то, что Украине предоставит статус кандидата в члены ЕС.

То есть ученикам нужно учить ценить себя и свое государство. Тогда это будет для них ценностью, которую они будут защищать и защищать их,

– резюмировал лучший учитель Украины в 2020 году.