"Всегда украинцы": подростки стали героями картин художников и создали увлекательную игру

Украинские подростки из приграничных и прифронтовых общин стали героями картин украинских художников. Также смогли создать игру на основе их биографии.

Это им удалось благодаря участию в Dive in ESTEAM camp от образовательного фонда GoGlobal. Там подростки познакомились с украинскими IT-компаниями и стартапами.

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Как подростки стали героями картин украинских художников

Специально для кемпа мультипродуктовая ИИ компания Reface разработала уникальные стили Малевича, Айвазовского, Куинджи, Башкирцевой и Репина и сгенерировала серию картин-портретов подростков в стиле деколонизированных художников. А специалисты онлайн IT-академии GoITeens провели три воркшопа, на которых подростки создали интерактивную игру в метавселенной Roblox о жизни и творчестве этих художников.

Проект под названием "Всегда украинцы" презентовали на фестивале для детей и подростков "Разные вместе" в Художественном арсенале, где посетители узнавали больше о деколонизированных художниках через фотографии и игру.



Подростки стали героями картин художников и создали увлекательную игру / Фото GoGlobal

Участница кемпа Екатерина из Запорожья говорит, что ей нравится рассматривать эти картины, изучать стили художников.

Очень приятно увидеть себя, будто в другом веке, как художник нарисовал тебя. А по игре могу сказать, что я впервые работала в Roblox и это интересный опыт. Важно еще то, что благодаря таким интерактивам мы все больше узнали об украинских художниках. Такие воркшопы очень полезны не только потому, что мы развиваем свои навыки в программировании, но и больше узнаем о нашей культуре,

– рассказала девушка.

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Почему сегодня так важна популяризация украинского искусства

Этот проект подчеркивает связь между современными технологиями и культурным наследием, а также обращает внимание на проблему культурной апроприации. Выбор деколонизированных художников имеет целью акцентировать на несправедливом присвоении российской стороной украинского культурного наследия и подчеркнуть, что искусство, по-прежнему, остается важной частью национальной идентичности Украины.

Сейчас, как никогда важно, подчеркивать то, что Айвазовский, Малевич, Куинджи, Репин, Башкирцева и другие были и остаются украинскими художниками. Такая ситуация не только в художественной сфере, но и в музыке, литературе и т.д., отмечают в GoGlobal.

Принципиально важно, что сегодня дети осознают ценность нашего культурного наследия. И круто, что подростки производят такие технологические вещи, которые имеют не только развлекательный характер, но и познавательный. Игра, которую они разработали о деколонизированных художниках, рассчитана на меньшее поколение, которое в такой интерактивной форме может познакомиться с украинскими художниками,

– рассказала директор образовательного фонда GoGlobal Татьяна Коврига.

И добавила: как показала выставка в художественном – многие взрослые тоже интересовались историями художников. А картины – это способ привлечения внимания, самовыражения и презентация того, как можно очень интересно совместить технологии и культуру.



Подростки стали героями картин художников и создали увлекательную игру / Фото GoGlobal

Dive in ESTEAM camp для подростков о предпринимательстве, науке, технологии, инженерии, арт и математике проводится уже второй раз. Участие приняли 30 детей из Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей. Целью кемпа является помочь молодежи получить практические навыки направленные на развитие инновационного мышления, творчества, аналитических способностей, которые будут полезны для карьеры и жизни. Именно поэтому команда создала такую профориентационную программу, чтобы в течение 5 дней подростки познакомились с крутыми украинскими ИТ-компаниями и стартапами, вдохновились и поняли, что создавать собственные интерактивные продукты/проекты, используя инструменты цифрового производства и современные технологии, нужно и возможно в нашей стране.

Попробовать игру о деколонизированных художниках можно по ссылке: https://www.roblox.com/games/71590965641567/GoGlobal