МОН обновило перечень общин по уровню риска: как найти свою

Министерство образования и науки Украины обновило Перечень территориальных громад по уровню риска безопасности в системе образования. Это часть комплексной политики "Школа офлайн".

Эта программа имеет целью вернуть учеников к безопасному очному образованию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Как определили уровень риска громады

В прошлом году Кабинет Министров Украины утвердил Методику оценки рисков безопасности в системе образования, которая предусматривает пять уровней риска:

Непреодолимый; Очень высокий; Высокий; Умеренный; Удовлетворительный.

Что означает каждый уровень риска, в МОН рассказали в серии видеороликов.

Документ является ключевым инструментом для определения общин, где в первую очередь надо создавать безопасные условия. Прошлогодняя субвенция и дотация были распределены общинами с использованием этой методики. Аналогичный подход применят в этом году, отмечают в МОН.

Проверить уровень риска в своей общине можно на интерактивной карте offlineschool.mon.gov.ua/risk-map.

В ведомстве напоминают, что "Школа офлайн" – комплексная политика Министерства образования и науки Украины, которую реализуют в сотрудничестве с профильным вице-премьер-министром Михаилом Федоровым. Ее цель – вернуть детей к безопасному очному обучению, а там, где это невозможно, – создать условия для качественного и эффективного дистанционного образования.

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