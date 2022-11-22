Россияне за рубежом зомбируют украинских детей: как не попасть в фейковую школу

Россияне даже за границей пытаются обмануть и зомбировать украинских детей и их родителей. Так что организуют фейковые "украинские школы".

Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал о таких случаях. По его словам, враг активно использует неосведомленность украинцев, а также их состояние шока и стресса.

Читайте Как учатся украинские школьники за рубежом и засчитают ли им оценки в Украине

Как россияне за границей зомбируют украинских детей

Замминистра рассказал: украинские беженцы пытаются устроить своих детей в местные школы за границей и часто попадают в ловушку. Ведь эту ситуацию активно используют россияне. Они организуют фейковые "украинские школы". В этих учебных заведениях преподают по российским программам и по учебникам, изданным в России.

По словам Витренко, специалисты МОН общаются с представителями украинской диаспоры и украинцами за границей и рассказывают им об этой опасности. Также информируют министров образования и науки в странах-партнерах о таких случаях.

Мы не можем "физически" повлиять на деятельность таких школ, потому что они работают не в пределах украинского законодательства. Но разъяснительная, профилактическая работа и донесение информации до соответствующих стран и европейских партнеров – мы это делаем постоянно,

– уточнил заместитель главы МОН.

К теме Это опасно: какие проблемы с обучением за рубежом у украинских школьников

Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

онлайн в своей украинской школе;

"семейная" форма;

Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.

С какими проблемами сталкиваются украинские школьники

В Офисе образовательного омбудсмена Украины сообщили, что почти 70% родителей выделили такие серьезные проблемы своих детей в иностранных школах: