Укр Рус
Учеба Образование в Украине Добавили геймификации: для учеников в Мрии вводят новый уровень мотивации
28 октября, 21:15
3

Добавили геймификации: для учеников в Мрии вводят новый уровень мотивации

Мария Волошин
Основні тези
  • В образовательном приложении Мрия вводят элементы геймификации, например баллы, уровни и достижения.
  • Это для того, чтобы повысить мотивацию учеников к обучению.

В Украине продолжают совершенствовать образовательное приложение Мрия. Ее создатели говорят, что эта экосистема меняет подход к обучению.

В частности, делает его увлекательным, мотивирующим и осмысленным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале первого вице-премьера Михаила Федорова.

Читайте Обучение с Мечтой: как учителя и ученики в сложное время поражают достижениями и стойкостью

Что известно о новации?

Чиновник сообщил, что для повышения вовлеченности учеников интегрировали в экосистему элементы геймификации – специальные игровые механики, такие как баллы, уровни, достижения. Они помогают детям чувствовать собственный прогресс и учиться не "для галочки", а ради развития.

В Мрии уже есть первые элементы геймификации – стрелки (огоньки), которые:

  • показывают последовательность учебных дней без перерыва, формируют привычку к регулярности;
  • поощряют к обучению – поддерживают интерес и мотивируют не "выпадать из ритма";
  • строят позитивное взаимодействие – обучение ассоциируется с достижением и радостью, а не давлением.

В этом учебном году Мрия запустит национальную систему геймификации образования. Дети будут собирать Мрийки – внутреннюю валюту, которую за выполненные домашние задания можно обменивать на билеты в кино или другие полезные вознаграждения от партнеров. А еще добавим Смекалки – интересные мини-викторины, за прохождение которых можно будет получить Мрии, 
– сообщил вице-премьер.

И добавил, что геймификация в Мрии поддерживает усилия, вознаграждает за интерес и помогает расти в своем темпе. Именно это помогает реализовать нашу миссию – вдохновлять учиться.

К инициативе также присоединятся социально ответственные бизнесы, которые могут стать частью экосистемы.

К теме "Важный этап": к Мрии теперь смогут присоединиться детсады

Что известно о работе Мрии?

  • Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде.

  • Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей.

  • Все здесь бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.

  • По состоянию на 1 сентября в Украине более двух тысяч школ в 24 областях начали учебный год вместе с образовательным приложением Мрия.

  • Правительство уже работает над новым направлением – Мрия Дошкольное образование.