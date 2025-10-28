Додали гейміфікації: для учнів у Мрії запроваджують новий рівень мотивації

В Україні продовжують вдосконалювати освітній застосунок Мрія. Її творці кажуть, що ця екосистема змінює підхід до навчання.

Зокрема, робить його захопливим, мотивувальним та осмисленим. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі першого віцепрем'єра Михайла Федорова.

Читайте Навчання з Мрією: як учителі та учні у складний час вражають досягненнями та стійкістю

Що відомо про новацію?

Посадовець повідомив, що для підвищення залученості учнів інтегрували в екосистему елементи гейміфікації – спеціальні ігрові механіки, як-от бали, рівні, досягнення. Вони допомагають дітям відчувати власний прогрес і вчитися не "для галочки", а заради розвитку.

У Мрії вже є перші елементи гейміфікації – стріки (вогники), які:

показують послідовність навчальних днів без перерви, формують звичку до регулярності;

заохочують до навчання – підтримують інтерес і мотивують не "випадати з ритму";

будують позитивну взаємодію – навчання асоціюється з досягненням і радістю, а не тиском.

У цьому навчальному році Мрія запустить національну систему гейміфікації освіти. Діти збиратимуть Мрійки – внутрішню валюту, яку за виконані домашні завдання можна обмінювати на квитки в кіно чи інші корисні винагороди від партнерів. А ще додамо Кмітливки – цікаві мінівікторини, за проходження яких можна буде отримати Мрійки,

– повідомив віцепрем'єр.

І додав, що гейміфікація у Мрії підтримує зусилля, винагороджує за інтерес та допомагає зростати у своєму темпі. Саме це допомагає реалізувати нашу місію – надихати вчитися.

До ініціативи також доєднають соціально відповідальні бізнеси, які можуть стати частиною екосистеми.

До теми "Важливий етап": до Мрії тепер зможуть доєднатися дитсадки

Що відомо про роботу Мрії?