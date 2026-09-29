КНУ имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат работы
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат работы. Студенты также будут учиться дистанционно с 29 сентября по 16 октября.
Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице Украины. Об этом сообщили в вузе.
Как будет работать вуз
Обучение в течение этого периода будет проходить с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с утвержденными расписаниями.
Решения о проведении лабораторных занятий, практик и контрольных мероприятий будут принимать руководители учебных подразделений с учетом ситуации с безопасностью. Информация об изменениях будет сообщаться через официальные каналы подразделений и кураторов академических групп.
Сотрудники университета будут выполнять свои должностные обязанности дистанционно с использованием электронной почты, образовательных платформ и других средств связи. Исключение составляют сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности дистанционно, а также дежурные и аварийные службы. Руководители подразделений при этом определят перечень таких лиц и графики дежурств.
В корпусах и общежитиях Университета будет обеспечен круглосуточный доступ к укрытиям.
В случае изменения ситуации с безопасностью срок действия решения может быть скорректирован отдельным приказом,
– подчеркнули в вузе.
Что известно о ситуации с безопасностью в Киеве
- В Киеве обострилась ситуация с безопасностью. Россия все чаще проводит атаки против украинской столицы.
- Образовательные и научные учреждения также попадают под удары.
- В частности, вчера российский дрон совершил атаку на здание НАН Украины. Оно расположено недалеко от главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- К слову, 2 сентября вражеские дроны провели атаку на учебные корпуса Национального университета пищевых технологий в Киеве. Они также расположены недалеко от КНУ.
- В вузе также проверяли информацию о недопуске до укрытия студентов КНУ во время тревоги не подтвердили. Ее не подтвердили.