Льготы продлили: в одной из стран ЕС украинские студенты могут учиться бесплатно

Украинские студенты имели возможность бесплатно учиться в вузах Австрии. Правительство этой страны продлило для них льготы.

Нашим студентам разрешили бесплатно получать образование в государственных университетах. Об этом сообщили в Австрийской службе обменов (OEAD).

Кто и когда может учиться бесплатно?

Не платить за обучение украинцы могут в течение летнего семестра 2026 года. Так, сотни будущих украинских ученых и в дальнейшем будут получать более 700 евро в месяц. Стоимость образования покроет стипендия Эрнста Маха.

Эту стипендию финансирует Федеральное министерство по делам женщин, науки и исследований Австрии. Ее цель – учебное или исследовательское пребывание студентов и преподавателей иностранных вузов.

В рамках этой стипендиальной программы действует поддержка украинских студентов, выпускников, докторантов для получения первой академической степени в Австрии. Для этого их заявку должны были одобрить до 31 марта 2025 года. Также это те, кто получал стипендию в летнем семестре 2025 года. Новые заявки не принимают.

По данным Министерства образования, науки и исследований Австрии, прошлом году в стране училось около 5,4 тысячи студентов из Украины. Большинство выбрали государственные университеты. Из них 715 получали стипендию Эрнста Маха.

Интересно! В конце 2022 года студенты из Украины получили возможность бесплатно учиться в государственных университетах Австрии. Их на 1,5 года освободили от оплаты за обучение. Соответствующий приказ обнародовали в Министерстве образования Австрии.

Какие условия программы?

Программа продлится до 30 июня 2026 года. Стипендия будет 715 евро в месяц. Если студенты платить свои средства за обучение, получат их обратно.

Стандартный взнос для иностранцев составляет примерно 751,92 евро. Студенты из Австрии и стран ЕС обычно не платят за обучение. После начала полномасштабной войны для украинцев также сделали исключение.

Университеты прикладных наук и частные учебные заведения не обязаны применять те же правила. Все же отдельные самостоятельно поддерживают наших студентов: предоставляют им скидки или индивидуальные условия обучения.

