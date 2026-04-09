Нашим студентам дозволили безоплатно здобувати освіту в державних університетах. Про це повідомили в Австрійській службі обмінів (OEAD).

Хто і коли може вчитися безоплатно?

Не платити за навчання українці можуть протягом літнього семестру 2026 року. Так, сотні майбутніх українських вчених і надалі отримуватимуть більш ніж 700 євро на місяць. Вартість освіти покриє стипендія Ернста Маха.

Цю стипендію фінансує Федеральне міністерство у справах жінок, науки та досліджень Австрії. Її мета – навчальне або дослідницьке перебування студентів і викладачів іноземних вишів.

У межах цієї стипендіальної програми діє підтримка українських студентів, випускників, докторантів для отримання першого академічного ступеня в Австрії. Для цього їхню заявку мали схвалити до 31 березня 2025 року. Також це ті, хто отримував стипендію у літньому семестрі 2025 року. Нові заявки не приймають.

За даними Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії, торік у країні навчалося близько 5,4 тисячі студентів з України. Більшість обрали державні університети. З них 715 отримували стипендію Ернста Маха.

Цікаво! У кінці 2022 року студенти з України отримали можливість безкоштовно вчитися у державних університетах Австрії. Їх на 1,5 року звільнили від оплати за навчання. Відповідний наказ оприлюднили у Міністерстві освіти Австрії.

Які умови програми?

Програма триватиме до 30 червня 2026 року. Стипендія буде 715 євро на місяць. Якщо студенти платити свої кошти за навчання, отримають їх назад.

Стандартний внесок для іноземців становить приблизно 751,92 євро. Студенти з Австрії та країн ЄС зазвичай не платять за навчання. Після початку повномасштабної війни для українців також зробили виняток.

Університети прикладних наук і приватні заклади освіти не зобов'язані застосовувати ті самі правила. Все ж окремі самостійно підтримують наших студентів: надають їм знижки або індивідуальні умови навчання.

