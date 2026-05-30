Український науковець отримав 5 мільйонів євро на рік на дослідження у Японії

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юний науковець зі Львова Дарій Кузьмінський. Він зараз здобуває освіту у міжнародній школі у Японії. Також має кілька наукових робіт, з якими переміг на міжнародних конкурсах.
Дивіться також "Результат кращий": юний геній порівняв міжнародну та українську освіту
Як Україна втрачає науковців?
Хлопець каже, що грошей на науку бракувало і до війни.
Він також розповів цікаву історію про те, як українські викладачі шукають кращої наукової долі за кордоном. Він каже, що колись був в Японії, їздив у межах програми обміну від МАН, і зустрів на одній з лекцій українського викладача.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Він працює нині в Японії, а раніше викладав у Київському політехнічному інституті. Ми запитали, чому він виїхав. Він відповів, що хотів у КПІ займатися наукою, але у наших вишах не вистачає на це коштів,
– розповів Дарій.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Тому він, за словами хлопця, побачив можливість викладати та працювати в Японії.
Розповів, що тут у нього фінансування на суму 5 мільйонів євро на рік. За ці кошти може набрати команду, купити обладнання. І японці дали йому ці гроші, бо їм сподобалися його теми,
– уточнив Кузьмінський.
В Україні, за його словами, це небачені суми. Тому, аби наука розвивалась настільки стрімко, як в Японії, потрібні інвестиції. І дуже-дуже великі інвестиції.
Дивіться також "Раджу починати вчити англійську якомога скоріше": юний геній дав цінну пораду підліткам
Що каже Дарій про міжнародну освіту?
- Хлопець вчиться на міжнародному бакалавраті у Японії. Цю програму використовують у багатьох школах по всьому світові.
- За його словами, вона дуже відрізняється від української, і в кращий бік.
- Найбільша відмінність – у кількості есе, які нас змушують писати. Тут всі гуманітарні предмети побудовані на есе.
- І додав, що абсолютно в кожній сфері, на кожному предметі вчать аналізувати. А з природних наук тут дуже багато лабораторних робіт.
- При цьому зізнався що в українській школі просто змушують вивчити теорію, а результат кращий, коли ти вчишся аналізувати.